L'Euríbor cau de nou i els hipotecats estalviaran de mitjana 150 € al mes

BarcelonaLes famílies que tenen una hipoteca a tipus variable van viure un veritable viacrucis durant els anys 2022 i 2023, però estan veient aquest 2024 com els moviments macroeconòmics els porten mes rere mes bones notícies per a les seves butxaques. L'Euríbor, l'índex al qual van referenciats la majoria de préstecs d'interès variable, ha tornat a caure aquest mes de novembre i ha abaratit una mica més les quotes que paguen famílies i empreses. En concret, en l'onzè mes de l'any s'ha situat en el 2,51%, des del 2,7% del mes d'octubre.

Aquesta caiguda pot suposar un benefici automàtic en les quotes de les famílies. Una família que tingui una hipoteca tipus (es consideren préstecs tipus aquells que tenen un capital de 200.000 euros amb un termini de 30 anys) i que renovi el seu préstec aquest desembre amb l'indicador del novembre experimentarà un sensible estalvi en el que paga al banc: el novembre del 2023 l'indicador estava en el 4%, prop dels seus nivells màxims dels últims anys i, per tant, la caiguda és d'1,5 punts percentuals. La rebaixa no és menor: en les hipoteques esmentades que s'actualitzen anualment, això equival a uns 150 euros menys en la quota mensual, és a dir, uns 1.800 euros en la quota anual.

En el cas de les hipoteques variables que es recalculen de manera semestral, no anual, l'estalvi també és notable. En aquest cas, l'indicador s'haurà de contrastar amb el del maig, quan fregava el 3,7%. Això són uns 120 euros al mes, que equivaldrien a una rebaixa d'uns 720 euros en un semestre. Cal insistir, però, que aquests càlculs es fan amb préstecs de 200.000 euros i amb un termini de 30 anys.

Els càlculs existents en el sector apunten que a Espanya hi ha aproximadament quatre milions de famílies hipotecades a tipus variable, que són les que es beneficiaran d'aquestes baixades de tipus en ple inici de curs. Un altre milió de famílies tenen hipoteques a tipus fix, en què la quota no canvia amb les pujades i baixades del preu del diner.

L'Euríbor va tocar sostre l'octubre de l'any passat, quan es va situar en el 4,16% culminant una escalada històrica. Arran de la invasió russa d'Ucraïna l'any 2022 la inflació es va disparar globalment i els bancs centrals d'arreu van encarir el preu del diner com a fórmula per reduir el consum i la inversió i mirar de frenar l'escalada de preus. Del desembre del 2021 al desembre del 2022, l'Euríbor, que està directament relacionat amb els tipus d'interès, va passar del -0,5 al 3%, una pujada històrica per la seva contundència. Això va implicar pujades en les quotes de les hipoteques i dels préstecs variables tant a les famílies com a les empreses, que han vist en l'últim any com l'indicador tornava a reduir-se. Una família que renovés aleshores el seu préstec amb les condicions esmentades va veure com la quota li pujava de sobte en 350 euros al mes, l'equivalent a 4.200 euros a l'any.

L'expectativa encara és bona per als hipotecats, atès que s'espera que el Banc Central Europeu torni a reduir tipus abans de finals d'any després d'haver-ho fet al juny, al setembre i més recentment aquest mes d'octubre, i això continuarà reflectint-se en la baixada de l'Euríbor. En alguns entorns financers s'especula, fins i tot, que el BCE podria situar el preu del diner en l'1% l'any 2025, quan actualment, després de tres baixades, se situa en el 3,25%.