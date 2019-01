Rànquing dels més milionaris: la catalana Sol Daurella és la dona més rica d'Espanya

260x366 Sol Daurella, en una imatge d'arxiu Sol Daurella, en una imatge d'arxiu

El diari 'El Mundo' ha publicat aquest dimecres el rànquing de les grans fortunes d'Espanya. El rotatiu destaca el rol de les nissagues familiars (deu famílies es reparteixen 100.000 milions) i també una novetat en clau femenina: l'empresària catalana Sol Daurella ja és la dona més rica d'Espanya, superant en el rànquing Sandra Ortega, filla del fundador d'Inditex, Amancio Ortega, líder indiscutible de la llista amb 50.400 milions d'euros.

Daurella té un patrimoni de 6.300 milions d'euros, amb què supera els 5.300 de la filla del fundador d'Inditex, i és quarta en el rànquing de les grans fortunes, només per darrere del mateix Ortega, Rafael del Pino (Ferrovial, 7.650 milions) i Juan Roig (Mercadona, 7.050 milions). Daurella va impulsar el 2017 la fusió de diverses grans embotelladores de Coca-Cola a Europa per crear Coca-Cola European Partners, de la qual és presidenta. Actualment també és consellera del Banco Santander.

En el rànquing de les 200 principals fortunes d'Espanya, els catalans que hi apareixen passen de ser 54 a 58 respecte a ara fa un any, i assoleixen un patrimoni que arriba als 50.115 milions d'euros, un 6,3% més. Tant en fortunes com en patrimonis Catalunya és la primera comunitat d'Espanya si se n'exclou Galícia, que només amb Amancio Ortega ja acumula més patrimoni que els 55 catalans més rics junts.

El rànquing català té en segon lloc Víctor Grífols, amo de l'empresa d'hemoderivats del mateix nom, amb 3.300 milions; i en tercer lloc els germans Gallardo (de la farmacèutica Almirall), amb 2.900 milions. Ja fora del podi, el quart és Isak Andic, fundador de Mango, amb 2.350 milions; i la família Serra Farré, de Catalana Occident, amb 2.200 milions.

En sisena posició hi ha Manuel Lao, que el 2018 es va vendre el seu empori del joc Cirsa i que té un patrimoni de 1.940 milions; en setena Marian Puig, del gegant de la moda i la perfumeria, amb 1.900 milions; en vuitena posició hi ha la família Carulla (Agrolimen, amb 1.800 milions); en novena Jordi Rubiralta, propietari del gegant hospitalari Werfen, amb un patrimoni de 1.630 milions; i en desè lloc Thomas Meyer, fundador de Desigual, que té 1.550 milions.