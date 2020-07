El Congrés convalida el fons de reconstrucció de 16.000 milions d'euros per a les autonomies

El Congrés dels Diputats ha aconseguit, sense sorpreses, convalidar per àmplia majoria tots els reials decrets enfocats a la "reactivació econòmica i social" davant l'impacte de la crisi del covid-19. Ara bé, durant el debat d'aquest dimecres el que sí que hi ha hagut és tensió al voltant de la norma que recull l'aprovació del fons de reconstrucció de 16.000 milions d'euros per a les comunitats.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat que aquesta és "la major transferència de recursos que s'ha aprovat pel govern central". Segons Montero, el fons "suposa un alleugeriment" per a les autonomies i els permetrà no fer cap "ajustament" immediat. Tot i que la majoria de partits han celebrat l'ingrés, alguns han tornat a titllar la xifra d'"insuficient", entre ells ERC i Junts per Catalunya. De fet, el diputat de Junts per Catalunya Ferran Bel li ha retret a la ministra d'Hisenda que "no és realista que aquests diners serveixin per sufragar el deute públic" i li ha demanat la "modificació dels objectius de dèficit" perquè ha alertat que "no els assolirà cap comunitat autònoma". A més, partits com el BNG i EH Bildu també han criticat la "unilateralitat" d'Hisenda a l'hora de definir els criteris de repartició.

El fons de reconstrucció permetrà a les diferents autonomies accedir a transferències per part de l'Estat sense haver de reemborsar-les i poder-les gastar en despesa sanitària i social. Són 16.000 milions d'euros que es distribuiran en quatre trams diferents i, de fet, el primer tram de 6.000 milions d'euros s'espera que s'ingressi els pròxims dies. D'aquest tram, a Catalunya li pertocaran 1.250 milions d'euros, és a dir un 20,8% del total, segons ha confirmat Hisenda. Una xifra que la Generalitat ja esperava. Tot i les queixes, el decret ha obtingut 257 vots a favor, 70 en contra i 2 abstencions. S'ha aprovat amb el suport d'ERC i Junts per Catalunya, així com del PP i Cs, però amb el no del PNB i EH Bildu.

Aquest dimecres el Congrés també ha aprovat el reial decret en matèria d'energia, amb els vots a favor d'ERC, Junts i el PNB. Una llei que ha de permetre impulsar la transició energètica cap a un sistema elèctric 100% renovable. D'altra banda, també s'ha convalidat la norma que recull les diferents mesures de reactivació econòmica i d'ocupació anunciades les últimes setmanes pel govern espanyol, com la prolongació dels ERTO i les ajudes als treballadors autònoms, aprovada per àmplia majoria. I, finalment, s'ha convalidat el pla Renove 2020 i la línia d'avals de fins a 50.000 milions de l' ICO, un reial decret que també inclou les moratòries hipotecàries i dels lloguers, així com les ajudes específiques al sector turístic.