Les hipoteques per comprar pisos cauen un 22% al juliol a Catalunya

La pandèmia, i concretament el confinament i l’estat d’alarma, han colpejat el mercat de l’habitatge. Ho demostra el comportament de les hipoteques que es contracten per comprar pisos. Al conjunt d’Espanya, el mercat continua totalment deprimit, però a Catalunya hi ha uns certs símptomes de recuperació.

Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), al Principat es van signar al juliol 4.400 hipoteques sobre habitatges, un 22% menys que el mateix període de l'any passat, però un 6% més que al juny. En el conjunt de l’Estat, en canvi, es van signar 26.014 hipoteques sobre habitatges, xifra que és un 23% menys que fa un any i un 3% menys que al juny.

El mateix passa amb la quantitat dels préstecs hipotecaris sobre habitatges. A Catalunya el capital de crèdit hipotecari al juliol va assolir els 732 milions d’euros, un 13% menys que un any enrere, però un 10% més que al juny. En canvi, en el conjunt d’Espanya, el capital prestat va sumar 3.442 milions d’euros, un 16% menys que fa un any i un 2% menys que el mes anterior.

Els símptomes de certa recuperació a Catalunya contrasten no només amb les xifres de l’Estat, sinó especialment amb l’altre mercat principal de l’habitatge a Espanya, el de Madrid. A la comunitat on governa Isabel Díaz Ayuso les xifres són molt pitjors, ja que el nombre d’hipoteques contractades al juliol va ser de 3.833, quasi un 25% menys que al juny i un 28% menys que a l’agost de l’any passat. I el capital del crèdit concedit a la Comunitat de Madrid va assolir els 733 milions d’euros, un 27% menys que al juny i un 22% menys que a l’agost del 2019.

Malgrat que la caiguda de les hipoteques a Catalunya sembla que es frena, el cert és que el nombre entre el gener i el juliol és un 9% inferior al mateix període de l’any anterior. En el conjunt de l’Estat, la caiguda en el mateix període ha sigut superior, de més del 10%. Dins de Catalunya, la província de Barcelona, amb 3.480 hipoteques signades, és on menys van caure respecte a fa un any (-18%). A Girona, el descens va ser del 29%, a Lleida del 34% i a Tarragona del 42%.

Dificultats del sector

Els responsables d’estudis dels principals portals coincideixen en destacar que les dades mostren les dificultats del sector. Per a Ferran Font, de Pisos.com, “l’afectació en l’activitat de la Llei Hipotecària del 2019 s’ha vist agreujada per la crisi provocada pel coronavirus, que segueix arrossegant el sector a una inestabilitat que no és propícia per a la compra de noves llars ni la contractació de noves hipoteques”.