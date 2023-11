La victòria de Milei dispara la borsa argentina

BarcelonaLa victòria a les eleccions presidencials argentines de l'ultradretà Javier Milei ha sacsejat els mercats borsaris. Ahir dilluns la borsa argentina feia festa, però aquest dimarts ha obert amb alces generalitzades, i el principal índex, el Merval, superava un augment del 20% a primera hora, tot i que després havia baixat una mica; a mitja sessió els guanys se situaven per sobre del 18%.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca Inscriu-t’hi

Aquesta pujada de la borsa estava impulsada pels anuncis de privatitzacions fets per Milei. Així, un dels valors que més pujaven era la petroliera estatal YPF, que s'anotava una escalada del 30% a primera hora. Aquesta petroliera, que ja va ser privatitzada i que va entrar en el perímetre de Repsol, va ser estatalitzada de nou pel govern de Cristina Fernández de Kirchner l'any 2012.

Altres empreses amb participació estatal susceptibles de ser privatitzades seguien YPF en els guanys. Així, després de la petroliera, els títols que més pujaven eren els de Telecom Argentina, que avançava un 30%, i Transportadora Gas Norte, que pujava un 25,35%. L'optimisme dels inversors amb aquestes empreses obeeix al fet que Milei ja va anunciar que entre les primeres mesures que prendrà una vegada format el govern hi haurà una onada de privatitzacions. “Tot el que pugui estar en mans del sector privat, estarà en mans del sector privat”, va afirmar dilluns.

De fet, aquest missatge el van captar els inversors no només de l'Argentina, sinó de tot el món, que veuen una possibilitat de guanys en aquestes privatitzacions. Les empreses argentines que cotitzen a Nova York ja es van disparar dilluns. Així, dilluns a Wall Street YPF va pujar un 36% poc després de l'obertura. Altres empreses argentines amb fortes pujades van ser Transportadora Gas del Sur i Pampa Energía. Del sector bancari, també van pujar valors com el grup financer Galicia, Banco Macro, Cresud, BBVA Argentina i el grup Superviell.

Dolarització

Una altra de les mesures anunciades per Milei és la dolarització de l'economia argentina i la supressió del banc central. Un anunci que no ha ajudat la moneda local, el peso, a recuperar valor. A l'obertura del mercat de divises d'aquest dimarts la moneda argentina retrocedia un 0,6% respecte al dòlar. Així, el valor del peso era de 0,028 dòlars, és a dir, per comprar un dòlar calien gairebé 354 pesos argentins.