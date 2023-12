Milei anticipa un pla de xoc dur, però diu que serà "l'últim tràngol" per a l'Argentina

Buenos Aires“Avui comença una nova era a l’Argentina”, ha dit Javier Milei a les portes del Congrés a Buenos Aires, seu del poder legislatiu de l'Argentina, en el seu primer discurs com a president. “Avui enterrem dècades de fracàs i disputes sense sentit que han destruït el nostre país i l’han deixat en la ruïna. Comença una nova era de pau i prosperitat, creixement i desenvolupament, llibertat i progrés”, ha afegit. Tot seguit, Milei ha preparat el terreny per a un futur a curt termini molt negre. Ha exposat les dades econòmiques que deixa el govern sortint, amb una hiperinflació desbocada, i ha ratificat l’ajustament que fa dies que anticipa: “No hi ha alternativa al xoc”, ha sentenciat.

Milei, que es va presentar a les eleccions prometent "exterminar" la inflació i tornar al creixement econòmic, ha anticipat que el seu pla de xoc "impactarà de manera negativa sobre el nivell d’activitat, l'ocupació, els salaris reals i la quantitat de pobres i indigents". Però ha assegurat que serà "l'últim tràngol" i ha ofert esperança: “Després del reacomodament macro, la situació millorarà i veurem la llum al final del camí”.

Les mesures de les quals ha parlat Milei al llarg de l'última setmana passen per una reducció dràstica de les estructures estatals –passarà dels 18 ministeris actuals a nou–, desregulacions, privatitzacions i simplificacions impositives. Així, Milei espera sortir del “model de pobresa, estancament i misèria” que, diu, ha enfonsat l’Argentina: “Un model que considera que la feina d’un polític és dirigir la vida dels individus en tots els àmbits i esferes possibles, i que considera l’estat com un botí de guerra que s’ha de repartir entre els amics”. Milei ha tornat a celebrar que l'Argentina hagi canviat el rumb i ha comparat el moment actual del país amb el final de la Guerra Freda: “Així com la caiguda del mur de Berlín va marcar el final d’una època tràgica per al món, aquestes eleccions han marcat el punt de trencament de la nostra història”.

La plaça del Congrés, al centre de la capital, era plena a vessar de partidaris del nou president, que onejaven banderes argentines des de primera hora del matí. “Estic emocionada, avui és un dia de llibertat”, deia al diari ARA la Paula, de 60 anys. "Ja no m'he de plantejar marxar del país", expressava amb alegria el Manuel, estudiant de 24 anys, i l’Ernesto, infermer de 35, celebrava que l’Argentina “hagi posat el fre al mateix socialisme que va destruir Veneçuela”, d’on ell va emigrar ara fa deu anys perquè “no hi podia prosperar”. Milei no només ha parlat d’economia, sinó del baix nivell en educació, el col·lapse de la salut pública, una infraestructura deficient. "En totes les esferes, la situació de l’Argentina és d’emergència", ha dit.

Milei, al capdavant de la coalició La Llibertat Avança, va rebre el 56% dels vots a la segona volta de les eleccions presidencials i va superar per gairebé 12 punts el ministre d’Economia, Sergio Massa. El president electe ha pres possessió aquest diumenge coincidint amb el 40è aniversari del retorn de la democràcia a l’Argentina.

Protocol marcat pel simbolisme

Uns minuts abans del discurs, Milei jurava el càrrec a la Cambra de Diputats, en una sessió liderada per la vicepresidenta sortint, Cristina Fernández de Kirchner, que ha traspassat la responsabilitat a Victoria Villarruel, que la relleva en el càrrec. Per la seva banda, el ja expresident Alberto Fernández ha col·locat la banda presidencial creuada sobre el pit del seu successor, i li ha entregat el bastó presidencial tal com estableix el protocol.

Entre càntics de “llibertat, llibertat” a l’hemicicle, més de 600 convidats presenciaven la presa de possessió. Entre els assistents hi havia diversos mandataris llatinoamericans, com el president de Xile, Gabriel Boric; el de l'Equador, Daniel Noboa; el del Paraguai, Santiago Peña, i el de l'Uruguai, Luis Lacalle Pou. En representació d’Espanya hi ha assistit el rei Felip VI com a cap d’Estat, i també han volgut ser-hi el líder de VOX, Santiago Abascal, i la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

També hi havia altres líders europeus, com el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb qui Milei s'ha abraçat amb efusivitat. Zelenski ha fet el seu primer viatge a l'Amèrica Llatina des que va començar la invasió russa, i ha aprofitat el viatge per trobar-se amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, a qui ha insistit sobre les "necessitats prioritàries" del país en guerra, segons ha explicat a la plataforma X. Milei també s'ha abraçat amb entusiasme amb l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, amb qui manté una bona relació. En canvi, a la investidura no hi ha assistit l'actual cap d'estat del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ni tampoc el president de Colòmbia, Gustavo Petro.

En sortir del Congrés, on s’ha desplegat un enorme dispositiu de seguretat, Milei ha baixat del cotxe descapotable que el portava a la Casa Rosada, seu del poder executiu, per arribar-hi caminant fent-se un bany de masses. Els seus seguidors també s’han dirigit cap a la Plaza de Mayo, que s’ha convertit en el punt de trobada per la resta de la jornada. Un cop a dins de la casa presidencial, Milei ha rebut a les autoritats estrangeres acompanyat de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, i la ministra d’Exteriors, Diana Mondino.

Suport a Ucraïna i Israel

Dels mandataris internacionals presents, amb qui ha parlat el nou president argentí més efusivament en sortir del Congrés ha estat amb Zelenski, que ha expressat als periodistes que compta amb Milei per donar suport a Ucraïna. Quan Zelenski s’ha apropat a donar-li la mà, Milei li ha ensenyat una menorà, el canelobre jueu de set braços. És conegut l’apropament de Milei al judaisme, així com el seu suport explícit i indubtable a l’estat d’Israel en l’actual conflicte amb Hamàs.

A part de banderes argentines i samarretes de la selecció de futbol, entre la multitud als carrers de Buenos Aires s’han vist força banderes d’Israel. De fet, en el seu primer discurs com a president, Milei ha dit que “no és casualitat” que l’inici del mandat coincideixi amb la Hanukkà, “la festa de la llum” jueva que “celebra la veritable essència de la llibertat”. Tot i que el 10 de desembre se celebra l’efemèride de la recuperació de la democràcia a l’Argentina, Milei no n’ha fet menció i, en canvi, ha lloat la festivitat jueva com un “símbol del triomf dels dèbils sobre els poderosos, dels pocs sobre els molts, de la llum sobre la foscor i de la veritat sobre la mentida”. Com ja és habitual en els seus discursos, ha apel·lat a “les forces del cel” perquè l’acompanyin en el nou capítol que comença a l’Argentina.