Els pagesos decideixen allarguen la protesta al port de Tarragona i a l'AP-7

Barcelona/Tarragona/PontósDes que dimecres passat els tractors van entrar a Barcelona per l’avinguda Diagonal i la Meridiana, tots els ulls estaven posats en el bloqueig de Mercabarna i el port de Tarragona d’avui. Però els talls al mercat majorista de Barcelona, de moment, han quedat lluny de complir les expectatives: tan sols dues dotzenes de tractors han arribat a les nou del matí a la porta sud de Mercabarna. Cal destacar que molts pagesos s’hi han desplaçat amb cotxe i no pas fent una tractorada. Això ha impossibilitat paralitzar del tot Mercabarna, que té tres portes.

A la resta del país, però, les protestes s'estan fent notar més. Al port de Tarragona, prop de 500 tractors bloquegen a primera hora d'aquesta tarda de dimarts la porta principal de la infraestructura. Els manifestants han arribat des de comarques com l'Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat, entre d’altres. L’èxit de la convocatòria ha fet que els pagesos ja hagin decidit fer nit als accessos del port. "Venim preparats amb menjar, i ja hi estem acostumats", explicaven a l'ARA membres de la Cooperativa de Riudoms.

A Girona, la convocatòria a l’N-II a l’altura de Pontós també està tenint molt seguiment. A primera hora del matí, uns 400 tractors vinguts de diferents punts de les comarques gironines han aparcat enmig de la carretera nacional. Els pagesos que hi han arribat han baixat dels tractors i s’han dirigit a peu fins a l’AP-7. Per fer-ho, han hagut de superar un cordó de la Brimo dels Mossos d'Esquadra. Un cop han aconseguit trencar-lo, han construït barricades i s’han atrinxerat al mig de l’autopista. Tot i que en un primer moment havien acordat amb els Mossos que tan sols s'hi quedarien a dinar, ara ja han decidit ampliar la seva estada: també pretenen fer-hi nit.

A la resta del país també s'estan vivint altres afectacions. Per una banda, pagesos d'Osona estan instal·lats a l'Eix Transversal a l'altura de Vic. A més, una cinquantena de ramaders també tallen la C-38, la via que comunica el Ripollès amb el Vallespir i la Catalunya Nord, pel coll d’Ares. El tall ha començat a les deu del matí i els ramaders preveuen allargar-lo fins a les dotze de la nit. La protesta té el suport d’un grup de ramaders del Vallespir. En total, més de 1.000 tractors i uns 2.000 pagesos estan mobilitzats per les protestes.

Els tractors no paralitzen Mercabarna

A Mercabarna, tan bon punt han arribat els tractors, representants dels pagesos del Baix Llobregat i del grup que venia des de l’Anoia han mantingut una reunió amb els Mossos d’Esquadra i la direcció de Mercabarna. A la trobada, han acordat el bloqueig de dues de les entrades i sortides del mercat: la del Prat, al sud, on són des de primera hora, i la del nord, la més propera a Barcelona. El pacte també ha fixat les hores de desbloqueig. Així, Unió de Pagesos s’ha compromès a desfer el tall de la porta nord a les 14 h i el de la del sud a les 16 h. La porta lateral del mercat s’ha mantingut oberta en tot moment.

D’aquesta manera, tot i que pagesos i ramaders han aconseguit afectar els accessos de Mercabarna, no han pogut paralitzar al complet l’activitat del mercat. En total, un centenar de pagesos s’han desplaçat fins a Mercabarna durant tot el dia. La voluntat de tallar el mercat majorista no ha estat fruit de l’atzar: els pagesos es queixen que des de Mercabarna es comercialitzen productes frescos importats de països de fora de la Unió Europea. Aquests aliments, segons els manifestants, els fan competència deslleial, ja que no passen els estrictes controls sanitaris als quals els productes dels pagesos d’aquí s’han de sotmetre.

Moviments a la Generalitat

Protestes a banda, el govern ha aprovat aquest dimarts la planificació del pagament de 273 milions d'euros d'ajudes a la pagesia. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha indicat que en la primera quinzena de gener s'han abonat 42,5 milions d'euros dels 273 milions i que en els pròxims mesos s'acabaran d'atorgar. El consell executiu també ha explicat que vol garantir que qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat serà ajornat. Amb aquesta mesura es pretén abordar la problemàtica de la burocratització.

A més, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat aquest dimarts una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer seves i traslladar algunes de les reivindicacions del sector de la pagesia que depenen de competències estatals. Aragonès reclama que es faci tot el possible per simplificar els tràmits burocràtics, que es rebaixi el preu del gasoil d’ús agrícola i que es facin les modificacions oportunes per aconseguir una llei de la cadena alimentària que garanteixi uns preus i costos justos.

Per la seva banda, el govern espanyol també ha mogut fitxa. El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, es reunirà amb els representants d'Asaja, COAG i UPA el 15 de febrer a la seu del ministeri, després que demà ho faci el ple de l'Observatori de la cadena alimentària, on són representats totes les seves baules.

L'executiu espanyol ofereix així diàleg als agricultors a la recerca de solucions als seus problemes en un moment de mobilització agrària als carrers i les carreteres al país per la crisi del sector i les polítiques que l'afecten.