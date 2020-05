El petroli recupera els preus previs al confinament

El preu del petroli ja ha recuperat els nivells que tenia abans del confinament, malgrat que continua lluny dels màxims de començaments d'any. Durant els últims dies tant el barril de Brent, de referència a Europa, com l'intermedi de Texas (WTI), de referència als Estats Units, han mantingut cotitzacions a l'alça.

La clau de la recuperació ha sigut la reducció de la producció, que es calcula en uns 1,6 milions de barrils diaris, i l'inici de la desescalada després del confinament en molts països, especialment a la Xina i la resta de l'Àsia, que han fet augmentar la demanda.

Una situació que ha provocat una important i inesperada caiguda dels inventaris de cru als Estats Units i, al vèncer els futurs per al juliol, ha evitat que hi hagi vendes massives com va passar fa un mes. L'Administració d'Informació Energètica (EIA, per les seves sigles en anglès) va informar que la setmana del 15 de maig els inventaris van caure en més de cinc milions de barrils, quan els analistes esperaven un creixement d'1,8 milions.

A l'abril, amb els estocs en màxims i sense espai per emmagatzemar més cru, es va produir la situació insòlita de portar el barril de petroli als Estats Units a preus negatius, és a dir, qui retirava un barril de petroli cobrava. La preocupació per la manca d'espai d'emmagatzematge s'ha esvaït després de reduir-se en 5,5 milions de barrils els estocs a Cushing (Oklahoma), el principal punt de lliurament de cru. A més, ha augmentat la demana de productes refinats per l'increment del trànsit per l'inici de la desescalada.

La situació del mercat ha canviat en un mes en gran part per les retallades addicionals de l'extracció que han fet els membres de l'Organització de Països Exportadors de Petroli i els seus aliats (OPEP+), el descens de la producció als Estats Units, la fi de les tensions entre l'Aràbia Saudita i Rússia i l'inici de l'activitat econòmica en molts estats.

Malgrat l'augment del preu del petroli, els contractes de futurs de la gasolina per al juliol als Estats Units s'han mantingut plans i els del gas natural només mostren un petit descens.

El preu del barril del petroli Brent ha augmentat un 89% des que va tocar mínims el 21 d'abril, però gairebé és un 20% superior al preu que va marcar el 16 de març, primer dia feiner del confinament. Tot i això, el preu actual encara és un 47% inferior als màxims anuals, és a dir, als que es va arribar la primera setmana de gener.

Carburants en mínims

D'altra banda, els preus dels carburants a l'Estat es mantenen en mínims anuals, segons les últimes dades publicades al Butlletí Petrolier de la Unió Europea. El litre de gasolina 95 es pagava l'última setmana a 1,07 euros i el de gasoil a 0,98 euros.

Aquests preus suposen un descens del 13% en el cas de la gasolina respecte a la tercera setmana de març, quan va començar el confinament, i del 12,5% en el cas del gasoil. En comparació als màxims de l'any, que es van produir la segona setmana de gener, el descens del preu del litre de gasolina ha sigut de gairebé el 19%, i el del gasoil supera el 26%.