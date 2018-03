“Si estan en peu de guerra, ens trobaran”

“Avui estem tots a prova”. El Rafael saluda amb un plec de papers a la mà, mentre apunta la direcció exacta on m’ha recollit amb un Kia negre impol·lut. És el seu primer dia de feina i encara hi ha detalls que no vol que se li escapin. L’única pista que delata el seu cotxe és un adhesiu al parabrisa. És la que porten tots els vehicles amb llicència VTC, gràcies a la qual avui pot circular sota el nom més odiat dels taxistes barcelonins: Uber. El retorn de l’aplicació a Barcelona es va produir ahir enmig d’una calma tensa en un sector en què la irrupció de la tecnologia ha arribat a provocar fins a set vagues en un sol any.

Al cotxe el Rafael porta un vestit de color gris oficinista amb la corbata de ratlles a joc i em pregunta si vull la ràdio més alta. “El que es pugui fer, cap problema”, diu. Ell era a l’altra banda d’aquest conflicte no fa gaire. Portava un taxi a Castelldefels, però va deixar el voltant i en els últims anys ha estat treballant en una empresa de paqueteria a l’Hospitalet de Llobregat. L’oferta per entrar en una flota que treballa per a Uber la va trobar en un portal de feina a internet. Després, un procés de selecció (“Em van demanar quants punts tenia al carnet i un certificat de penals”) i tres dies de formació per saber-se el manual fil per randa.

A les dues del migdia, soc la vuitena passatgera de la seva jornada laboral -ha engegat el motor a les vuit del matí i seguirà fins les vuit del vespre- i la primera catalana. “Els turistes ho coneixen de casa seva”, apunta. Quan li pregunto pel sou i les condicions laborals, arronsa les espatlles i somriu: “Pel que hi ha, no està malament”. Està més ocupat entenent-se amb la veu del GPS que li marca la ruta que ha de seguir. “No tens tanta llibertat com al taxi, i [des d’Uber] han de saber per on vas”, afirma. De fet, no li preocupa gaire la relació amb els seus excompanys, però prefereix aparcar més enllà del carril taxi “perquè no saps què pot passar”. “Em donaré un temps, però la sensació fins ara és bona”, explica.

De la redacció de l’ARA -al carrer Diputació, 119- fins a la plaça de les Glòries, el trajecte ha costat poc més de 10 euros. El Julián (nom fictici) també s’estrena avui. El seu model Skoda trenca amb el negre habitual i és de color platejat. Diu que ha recollit un parell d’anglesos que aterraven a Barcelona per veure el partit contra el Chelsea d’aquesta nit. “He tingut sort, m’han cancel·lat un altre trajecte de camí a la terminal T1, però de seguida m’han tornat a cridar”.

En el seu cas, és el primer cop que treballa com a conductor, ja que fins ara es dedicava al món de la logística. “Jo vaig on diu el senyor ”, riu mentre assenyala el seu mòbil, en què té oberta l’aplicació. En els últims dies s’hi ha barallat força perquè a ell i a alguns companys no els acabava de funcionar el compte. “Ara ja tot perfecte”, afegeix. Ell sí que ha topat amb un taxista que li ha fet la botifarra en un encreuament. No dubta que els conductors de les VTC no deixaran de circular per les protestes del taxi. “Si estan en peu de guerra, ens trobaran”, etziba. La jornada de dotze hores no el convenç del tot: “Però què vols fer-hi! Tinc tres fills i un de petit”. “No em queixo, però el sou podria ser una miqueta millor”, lamenta. Al final de la conversa no deixa de recordar-me: “Ei, jo et poso cinc estrelles, mira!”

“Comencen els jocs de la fam”

Tot i així, més que als carrers de la capital catalana, les xarxes socials es van convertir ahir en l’escenari per visibilitzar aquesta eterna disputa. Durant el dia d’ahir, els taxistes van tornar a tirar d’una pràctica molt comuna al sector: intercanviar les matrícules dels cotxes d’Uber i Cabify per controlar-los a la carretera. En una publicació d’ahir a Facebook d’aquests autoanomenats caçadors es compartien un centenar d’enumeracions de suposats vehicles amb llicència VTC. “Que comencin els jocs de la fam”, comentava un usuari. Un altre apuntava que “s’obre la temporada de caça”. Dijous passat l’associació de taxistes Elite BCN ja va rebre la tornada d’Uber a la ciutat amb un avís prou contundent: “Benvinguts a l’infern”.

Al marge dels enfrontaments, el taxi també va aprofitar el dia per reivindicar una modernització que amb prou feines ha arribat al sector. A Madrid, Fedetaxi va anunciar que començarà a oferir serveis de taxi compartit durant aquest any. Asseguren que el govern de la comunitat ha canviat el reglament que els hi impedia i que es volen adaptar al nou fenomen del transport sota demanda per competir amb els serveis d’Uber i Cabify. Sandra Sancho, la directora de relacions institucionals de l’aplicació per demanar taxis amb el mòbil MyTaxi per al mercat espanyol, reclamava ahir el mateix a l’ARA. “S’ha jutjat injustament els taxistes i ens quedem amb la part menys positiva, quan és un sector que vol ser més competitiu”, afirmava.

L’ACCO valora “positivament” el retorn de l’aplicació

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va celebrar ahir que Uber torni a circular pels carrers de Barcelona. El director general de l’organisme, Marc Realp, apuntava que l’arribada d’un “nou actor” a la competència del transport és una bona notícia i implica “més oferta de qualitat” per a l’usuari. Des de l’ACCO, preocupa el decret de l’AMB per regular el nombre de llicències VTC perquè implica una doble autorització. “No està justificada la necessitat de prohibir l’entrada a nous actors”, assegura Realp. De fet, ara l’ens està estudiant la mesura i presentarà un informe amb la seva valoració durant el termini d’al·legacions de 30 dies. “Ens reservem la capacitat d’impugnar-la si no hi estem d’acord”, recorda.

En aquest sentit, l’ACCO reclama que cal avançar cap a una normativa homogènia per al transport “sota demanda”, que posi les mateixes regles del joc tant per a Uber i Cabify com els taxis amb contractació prèvia a través d’una aplicació mòbil. Així doncs, afirma que són “comprensius” amb el taxi i que aposten perquè el sector deixi de tenir tarifes regulades i també pugui competir en el preu.