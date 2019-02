El preu del lloguer a Barcelona puja un 6% el 2018

L'escalada dels preus de l'habitatge de lloguer a Barcelona continua, i la renda mitjana se situa en màxims i ja supera els 900 euros després de créixer gairebé un 6% el 2018, segons les dades publicades aquest dimecres per la Cambra de la Propietat Urbana procedents de les fiances dipositades a l'Incasòl.

Així, segons la Cambra de la Propietat Urbana, el lloguer mitjà a la ciutat de Barcelona es va situar en 929,57 euros, un 5,96% superior als 877,28 euros del 2017. No obstant això, el ritme de creixement es modera, ja que el 2017 el preu del lloguer es van disparar un 9,5%.

El preu mitjà del lloguer a Barcelona és el més alt de la sèrie històrica –que s'inicia el 2000– i supera per segon any consecutiu el màxim pre-crisi, que va ser el 2008 amb una renda mitjana de 813,02 euros.

Tot i l'augment de la renda mitjana, no passa el mateix amb el preu del metre quadrat, que queda pràcticament estancat. Això es deu al fet que creix la superfície mitjana dels pisos que es lloguen, que passen de 70 metres quadrats el 2017 a 72 metres quadrats el 2018.

Així, el preu del metre quadrat dels pisos de Barcelona es va situar l'any passat en 13,42 euros al mes, quan un any abans era de 13,36 euros, cosa que significa un increment anual del 0,45%.

Per districtes, el més car de mitjana va ser Sarrià - Sant Gervasi, amb 1.268,92 euros; seguit de les Corts, amb 1.089,53 euros, i l'Eixample, que supera per primer cop el miler d'euros mensuals i se situa en 1.038,38 euros.

Els districtes més barats són Nou Barris, amb 674,59 euros de lloguer de mitjana al mes el 2018, seguit d'Horta-Guinardó, amb 746,16 euros, i Sant Andreu, amb 762,71 euros.

Però l'augment més alt del preu del lloguer es va registrar a Ciutat Vella, on en un any les rendes van créixer un 10,28%. Segueixen en increments Sant Andreu (8,08%) i Nou Barris (7,85%), la qual cosa indica en general uns increments més elevats en els districtes amb preus més baixos.

En canvi, en els districtes més cars és on menys va augmentar el preu del lloguer, un 4,81% a l'Eixample, un 3,54% a les Corts i un 3,34% a Sarrià - Sant Gervasi. En canvi, si es té en compte el preu per metre quadrat (i no la renda mitjana), a Ciutat Vella es va registrar un descens del 6,47%, ja que el metre quadrat va passar de 15,46 euros al mes el 2017 a 14,46 euros mensuals el 2018. No obstant això, el districte més barat també va ser on més va augmentar el preu, un 6,35% a Nou Barris, fins a arribar a 11,22 euros el metre quadrat.

Menys lloguer i més venda

El 2018 es va registrar a la ciutat de Barcelona la xifra rècord de 53.524 contractes de lloguer, però també es va arribar al màxim de baixes de lloguers, 50.239 contractes. Això dona una diferència neta de 3.285 contractes, la xifra més baixa des del 2018.

Aquest fenomen obeeix, segons la Cambra de la Propietat, al fet que l'elevat preu de venda dels pisos a Barcelona faci que per a un propietari sigui més atractiva la transmissió que el lloguer. Però la part negativa és que això dificulta que els inversors comprin pisos per posar-los en lloguer, segons la Cambra.

Altres factors que dificulten l'entrada de més pisos al parc del mercat de lloguer són "l'estabilització dels preus, l'increment de les despeses d'explotació, el risc de control i la regulació del mercat de lloguer a Barcelona promocionada per l'equip de govern de l'Ajuntament i el descontrol del fenomen de l'ocupació", segons la Cambra de la Propietat.