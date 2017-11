Els taxistes estudien convocar una vaga a tot l'Estat el 29 de novembre

Els taxistes estudien convocar una vaga a tot Espanya de cara al 29 de novembre. Aquesta possible convocatòria vol ser un altaveu de protesta contra les llicències VTC (d'arrendament de vehicle amb conductor), que utilitzen empreses com Uber o Cabify.

Per al sector del taxi, la proliferació d'aquest tipus de llicències dona peu a "l'intrusisme, la competència deslleial i la pirateria". Així ho ha indicat aquest dilluns Miguel Ángel Leal, president de Fedetaxi (la federació del taxi majoritària a Espanya).

Segons aquesta patronal, les propostes de Foment son "insuficients" i per això avisa que les noves empreses de transport "seguiran saltant-se la llei". En una de les últimes vagues dels taxistes celebrada al maig, el ministeri encapçalat per Íñigo de la Serna va assegurar que intensificaria el control per garantir que els serveis de transport no cometin irregularitats.

Leal també ha assegurat que el nombre de llicències VTC vàlides avui dia és superior a la quantitat fixada per la llei (una VTC per cada 30 taxis). Davant aquest fet, Leal ha comentat que estan apareixent "conductors pirata" que operen sense l'autorització pertinent.

Finalment, el president de Fedetaxi ha denunciat la "parsimònia" de les administracions i ha criticat les primeres sentències judicials, que han concedit llicències que havien sigut rebutjades en primera instància.

"No rebutgem la competència, ens incentiva, només volem que es compleixi la llei", ha sentenciat Leal. L'última vegada que el sector del taxi va organitzar una vaga a tot l'Estat va ser aquest 27 de juliol, coincidint amb el conflicte dels treballadors d'Eulen a l'aeroport de Barcelona.