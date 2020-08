La venda de pisos cau molt per sota del que ho va fer en la crisi financera

La compravenda d'habitatges a Catalunya va caure un 30,1% al juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

No obstant aquest fort descens, la caiguda es va moderar respecte al mes de maig, quan amb el confinament per la pandèmia del covid-19 la compravenda de pisos es va desplomar un 47,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. De fet, al juny es van vendre a Catalunya un 11% més d'habitatges que al maig.

Malgrat aquesta moderació en la caiguda de les operacions, les xifres són encara lluny de les de l'inici de l'any. Al gener es van vendre a Catalunya 7.179 habitatges, mentre que al juny van ser només 4.493, és a dir, un 37% menys.

En el conjunt del primer semestre es van vendre a Catalunya 32.782 habitatges, una xifra que és un 23% inferior a la del mateix semestre de l'any passat. Una forta caiguda, però inferior a la que es va produir els primers mesos de l'esclat de la crisi financera. El descens en la venda d'habitatges el segon semestre del 2008, quan es va produir la fallida de Lehman Brothers, va ser del 42,9% respecte del mateix trimestre de l'any anterior. Llavors, però, la caiguda es va allargar fins a l'inici de la recuperació, el 2014.

El descens al juny de la venda d'habitatges a Catalunya va ser més moderat que al conjunt de l'Estat. A Espanya es van vendre el sisè mes de l'any 27.221 habitatges, un 34,3% menys que el juny del 2019. De fet, la caiguda va ser més elevada a Galícia (-44,8%), País Valencià (-43,9%), les Canàries (-41,8%), Madrid (-39%), les Balears (-38,1%), l'Aragó (-38%) i Andalusia (-37,8%).

Per demarcacions, a Barcelona es van concretar 3.176 operacions de compravenda d'habitatges, un 26,8% menys que el juny de l'any passat. A la demarcació de Girona, es van produir 591 operacions, un 30,6% menys que el juny del 2019. A les comarques de Lleida, es van registrar 193 operacions, un 35,9% menys que el juny de l'any passat. Finalment, a la demarcació de Tarragona és on es va produir el descens més fort, amb un 43%, fins a les 533 compravendes.

Un miratge de millora

El fet que al juny hagi millorat la situació després de la forta caiguda del maig es deu a la fi del confinament, explica el catedràtic d'economia de la UPF José Garcia Montalvo, que considera que el covid-19 el que ha fet és "aprofundir un canvi de tendència que ja venia de l'any passat". "Hi ha d'haver una recuperació, però no es pot esperar que el mercat es recuperi gaire", explica aquest expert.

Montalvo recolza aquest argument en les dades sobre el sector de la construcció incloses dins l'última estimació del PIB. Tot i haver patit només dues setmanes de confinament, a la represa l'activitat no ha assolit els nivells anteriors. "La producció d'habitatges nous, a més, és només un 10% de la que hi havia el 2018", indica el professor, que per això interpreta que continuarà la debilitat del mercat, sobretot en obra nova.

García Montalvo indica que la caiguda de la venda d'habitatges per culpa del covid-19 no és comparable al fort descens que va provocar la crisi financera quan va esclatar la bombolla l'any 2008. Recorda que llavors la caiguda es va allargar molt en el temps, mentre que ara la baixada ha sigut sobtada.

No obstant això, García Montalvo considera que el ritme que hi havia el 2007 era "insostenible". Ho demostra el fet que a Espanya el 2007 es venien un milió de pisos a l'any, quan després de la recuperació tot just s'arribava al mig milió.

Retirada d'inversors

Un altre factor que fa pensar que la recuperació serà lenta és la retirada dels inversors. Segons García Montalvo, els que compren habitatges per invertir "s'han retirat perquè no saben si els preus baixaran més". Això, explica, ho demostren les dades del notaris, que reflecteixen una caiguda de les vendes al comptat, sense hipoteca.

A això, diu, cal sumar-hi també les dificultats més grans que tenen ara els particulars per comprar-se un pis. D'una banda, tal com diu l'OCDE, Espanya és un dels estats on més ha caigut la renda de les famílies per culpa de la pandèmia, cosa que incideix en la decisió de comprar un pis. I, de l'altra, explica, els bancs són més restrictius, en l'actual situació, a l'hora de concedir crèdits hipotecaris, per una actitud de prudència lògica.