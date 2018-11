La venda de pisos toca sostre i s'estanca a Catalunya

La venda d'habitatges a Catalunya i també a Barcelona sembla que ha tocat sostre i ja no creix com ho feia des de l'any 2014, quan va començar la recuperació, segons es desprèn de les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Una frenada que es produeix malgrat que el mes de setembre es va tancar com el millor en venda d'habitatges des de l'any 2007, el moment previ a l'esclat de la bombolla immobiliària. Així, al setembre es van vendre a Catalunya 6.429 habitatges, un 3,6% més que el mateix mes de l'any anterior. A la província de Barcelona, les vendes al setembre van arribar a 4.461 operacions, un 2% més que el mateix més de l'any anterior.

Però, quan s'analitzen les dades acumulades del tercer trimestre i, sobretot, l'acumulat anual, es detecta aquest estancament de les vendes. Així, el tercer trimestre del 2018 es van vendre a Catalunya 20.772 habitatges, quan el mateix trimestre de l'any passat van ser 20.459. És a dir, un augment de només un 1,5%.

I si s'analitzen les dades de la província de Barcelona, el tercer trimestre d'enguany es van vendre 14.150 habitatges, mentre que el mateix trimestre de l'any passat van ser 14.136, és a dir, un augment que no arriba al 0,1%.

En l'acumulat de l'any -del gener al setembre- a Catalunya s'han venut 61.897 habitatges, quan l'any passat, en els nou primers mesos, se'n van vendre 60.448, cosa que significa un augment del 2,3%. En el cas de la província de Barcelona, els nou primers mesos d'aquest any s'han venut 42.278 habitatges, mentre que l'any passat entre el gener i el setembre van ser 42.032, amb la qual cosa l'augment aquest any s'ha frenat a només un 0,58%.

"Sembla que es corrobora que el volum de les vendes d'estanca", ha explicat a l'ARA el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, que augura que els pròxims mesos les vendes d'habitatges tindran uns creixements molt petits.

De fet, les vendes a Catalunya ja són el 67% de les que hi havia el 2007, quan el mercat estava desbocat, i a Barcelona aquest percentatge ja arriba al 75%, cosa que fa pensar en un difícil creixement de les vendes per la proximitat als rècords històrics.

A més, la manca de noves promocions i els elevats preus de venda fan pensar que l'estancament es mantindrà els pròxims mesos, segons Gorgues, que, no obstant, creu que el mercat es mantindrà en els nivells actuals si l'economia continua en la senda del creixement.

Òscar Gorgues preveu que, com que el nombre de transaccions ja no creixerà gaire, "això farà que els preus es mantinguin estabilitzats" els pròxims mesos.

A més, les dades de compravenda publicades per l'INE indiquen que mentre les operacions ja s'estabilitzen en els mercats en què primer es va notar la recuperació, com Barcelona i Madrid, ara els grans creixements es produeixen en altres zones de l'Estat on la millora encara no havia arribat. Així, els creixements més elevats de compra d'habitatge al setembre es van produir a La Rioja (36,7%), Navarra (33,2%) i Múrcia (23,9%), mentre que els principals mercats van registrar augments per sota de la mitjana espanyola, que va ser del 9,7%. Així, les vendes a Madrid van augmentar un 8,8%, a Catalunya un 3,6%, al País Basc un 1,6%, i a les illes Balears i a les Canàries es van registrar descensos, del -4,2% i el -4,4%, respectivament.