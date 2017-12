Arrimadas fa una crida al vot femení per "canviar insults masclistes per convivència"

"M'insulten per ser dona, i això no ho podem permetre". Inés Arrimadas ha reivindicat aquest dijous la seva condició femenina com a "eina per denunciar i enterrar aquests insults" a la plaça Universitat de Barcelona, on, casualment, se celebrava un altre acte, dels comuns. La candidata de Ciutadans ha fet una crida al vot femení des de la carpa taronja de la formació, i ha defensat que el "canvi a la Generalitat tindrà rostre femení": "El meu i el de totes les dones que porten les regnes d'aquest projecte a Catalunya".

Arrimadas ha recordat el tuit de Toni Albà en què la va anomenar "mala puta" dimarts passat com a exemple de la lluita de les dones. "Hem d'aprendre a assenyalar els atacs masclistes, i en això hem de ser solidàries, tot i que no estiguem al mateix partit. Canviarem els insults masclistes per convivència", ha assegurat, fent bandera d'una lluita "per aconseguir el mateix que els nostres companys".

De la mà de Sònia Sierra, candidata per Barcelona, Arrimadas ha reivindicat la importància dels símbols per a les dones, que passa per fomentar la visibilitat de models femenins. "Cal que les nenes tinguin referents femenins, de dones que arriben el més amunt possible, també a la presidència de la Generalitat", ha sentenciat, i ha defensat la seva formació com l'oportunitat per "encetar una nova etapa política liderada per dones" davant "els partits que pensen a allargar el Procés i fer tripartits amb ERC", cosa que li posa "els pèls de punta".