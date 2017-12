Ciutadans s’imposa per primera vegada a Tarragona

L’eufòria va inundar ahir la seu de Ciutadans a Tarragona, on per primera vegada el partit taronja va convertir-se en el més votat d’uns comicis autonòmics a la província. Amb una participació rècord del 80,41% -a les eleccions del 2015 la participació va ser del 76%- i gairebé un 99% escrutat, Ciutadans va aplegar un 27,30% dels vots i va imposar-se com la primera força política a la demarcació. Encapçalada a Tarragona per Matías Alonso, la formació va aconseguir, així, 6 diputats, dos més que el 2015.

La victòria del partit taronja és doblement significativa: Ciutadans ha aconseguit superar els partits independentistes i s’ha beneficiat del fet que aquests es presentessin per separat. Alhora, amb els resultats d’ahir consolida un ascens fulgurant a la província que va iniciar en les eleccions del 2012, quan van ocupar la cinquena posició amb un 7,27% dels vots. ERC es va posicionar ahir com la segona força de la demarcació. El partit republicà, encapçalat per Òscar Peris, va obtenir el 23,77% dels vots i 5 diputats. Junts per Catalunya, amb Eusebi Campdepadrós al capdavant, va quedar-se amb 4 diputats i un 21,78% dels vots. D’aquesta manera, el bloc independentista manté els 9 diputats que va aplegar el 2015 sota la coalició de Junts pel Sí i supera la xifra de vots obtinguda aleshores, que va ser d’un 41,6%.

Els resultats del PSC tampoc es van desmarcar gaire dels comicis del 2015. Amb un 11,77% dels vots, el partit liderat per Rosa Maria Ibarra manté els dos diputats que ja havia obtingut en les eleccions anteriors, si bé els resultats en vots se situen lleugerament per sobre. Catalunya en Comú - Podem, amb Yolanda López com a candidata per Tarragona, es va situar en cinquena posició. El partit lila va obtenir un diputat i un 5,34% dels vots.

La nit, en canvi, va ser amarga per al Partit Popular i la CUP. Els populars, amb Alejandro Fernández al capdavant, van perdre a última hora el seu diputat -ballava fins a l’últim minut amb Cs-, després de restar gairebé la meitat de vots del 2015, d’un 8,9% a un 4,56%. La tristesa i la resignació també van imperar a la seu de la CUP en una jornada electoral dissortada. Amb un 4% dels vots, la formació va perdre el diputat que havia aconseguit el 2015, i va deixar així fora del Parlament Xavier Milian, que encapçalava la candidatura.