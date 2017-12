Què mirava a la tele… Miquel Iceta

Miquel Iceta és un dels fans de Star Trek més cèlebres del país. Ves a saber si la sèrie el va estimular a desenvolupar una carrera política. Gene Roddenberry la va crear amb la voluntat d’abordar des de la ciència-ficció qüestions socials molt reals: el racisme, la igualtat de gènere, el respecte a la diferència i la naturalesa humana, la preservació de la identitat cultural... És al·legòric que el líder del PSC admirés una sèrie en què la Terra no és un astre independent sinó un integrant de la Federació Unida de Planetes, la FPU. Ara bé, si traslladéssim a l’estat interplanetari la realitat catalana, ja s’hauria transgredit la Primera Directriu, l’ordre número 1: la que determina la no intervenció en el desenvolupament intern d’altres civilitzacions. La complicitat dels socialistes amb el 155 seria un cas clar de sedició i desobediència.

Iceta ha demostrat que manté intacte l’esperit explorador de la raça humana de la seva Flota Socialista Estel·lar, contactant amb noves formes de vida. Potser ha estat gràcies al teletransportador energètic que ha estat capaç d’integrar representants d’Unió i de Societat Civil Catalana. Actualment, Iceta també és seguidor de la sèrie Bones, en què una antropòloga i un agent de l’FBI investiguen crims, sobretot a partir de restes humanes. Caldrà esperar al 21-D per saber si el PSC es revelarà com una nova força capaç d’impulsar una nova civilització que estableixi ponts i pactes o caldrà una doctora forense per analitzar les restes de la desfeta.