Iceta confia en el seu to presidencialista

Balls limitats, corbata ineludible, una candidatura transversal, un missatge farcit de propostes i un to conciliador per esquivar la confrontació directa amb partits i candidats. La recepta que el PSC va cuinar per a aquesta campanya ha buscat des del primer moment donar a Miquel Iceta imatge de presidenciable. És més: la de l’únic presidenciable al bloc unionista. Totes les enquestes donen per fet el creixement dels socialistes, però també que Cs serà la força no independentista més votada. I és en aquest context que el PSC confia que, més enllà del descartable sorpasso als d’Arrimadas, Iceta aconsegueixi els suports suficients per ser investit president. El candidat compta amb més complicitats que la seva rival en altres partits, però necessita obtenir un resultat competitiu i no gaire allunyat del de la formació taronja, per no quedar directament descartat com a president de la Generalitat.

Quin és, però, aquest resultat? El partit manté que l’objectiu base és superar els 16 diputats actuals, si bé diversos dirigents apunten que l’estratègia del partit haurà fracassat si no s’arriba com a mínim als 20 escons. A partir d’aquí ja es podria començar a parlar d’èxit. Un èxit assequible si tenim en compte que la mitjana de les enquestes dona als socialistes 21-22 diputats i que les més generoses els en concedeixen fins a 25. Sigui quin sigui el repartiment final, Iceta va confirmar ahir al matí que només preveu tres opcions després del 21-D: un president independentista, que ell sigui investit o repetició d’eleccions. En una conferència del fòrum Primera Plana, el socialista va argumentar que “ni la dreta, ni l’immobilisme, ni el retrocés poden derrotar l’independentisme”. Tal com va avançar l’ARA diumenge, el PSC preferiria nous comicis abans que investir Arrimadas.

Iceta, que ha defensat durant tota la campanya que no pactarà amb cap partit que defensi la independència, va avisar que buscarà el vot a favor o l’abstenció de Cs, el PP i els comuns per ser investit: “L’escenari de repetir eleccions no és raonable i no és acceptable [...]. Seria tant com dir-los als ciutadans que s’han equivocat votant”, va advertir als partits no independentistes.

Dels indults a “netejar” el país

El socialista, en canvi, no ha renegat en cap moment del fet que s’apliqués el 155 -al qual va donar suport- per cessar el Govern i convocar noves eleccions. En campanya ha insistit, fins i tot, que l’Estat podria tornar a intervenir l’autonomia si el Govern post 21-D torna a emprendre la via unilateral. Al llarg de les dues últimes setmanes s’ha esforçat a reivindicar-se com a mur contra l’independentisme amb l’objectiu de maximitzar el votant fronterer amb Cs. Ha intentat esvair la seva imatge d’equidistant i, si bé el discurs de la por i les seves crides a evitar el “desastre econòmic” han jugat al seu favor, la defensa d’indults als líders independentistes que va fer en una entrevista a l’ARA va encendre totes les alarmes al bloc unionista. Tant, que al final va acabar recitificant i qualificant la seva pròpia idea de “prematura”. Per curar les ferides, el PSC va fer entrar en campanya l’exministre socialista Josep Borrell, estrella a les manifestacions de Societat Civil Catalana. El seu discurs desacomplexadament dur contra la independència el va portar a fer una crida a “desinfectar” les ferides del Procés. Els seus estirabots han sigut una constant els últims dies, i ahir va arribar a dir en un acte a Lleida que si Catalunya continua pel mateix camí “arribarem a les mans”. Lluny d’esmenar-lo, Iceta va assumir les seves paraules. “Que cal aclarir les coses per no tancar en fals les ferides té raó, i cadascú té les seves expressions”, va afirmar el candidat, que va afegir que a Catalunya hi ha una “ferida enverinada” que cal “netejar”. El que calgui per captar el vot disputat amb Ciutadans.

Amb un to més moderat, aquest va ser, precisament, l’objectiu del míting final de campanya, a l’Auditori de l’Hospitalet de Llobregat. Iceta va apel·lar a la racionalitat del votant indecís que no vol la independència però que no té clar quin és el camí. “Quina diferència hi ha entre el PSC i Cs? Cs va votar sí a Rajoy”, va començar el candidat per diferenciar-se de la formació taronja, i va criticar que els d’Arrimadas parlin de “reconciliació” amb “to de revenja”. “El nostre vot no és per als que diuen « sin ellos », però tampoc per als que diuen « A por ellos »”, s’hi va sumar l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

Iceta, que amb la seva promesa de “seny” confia tenir el favor de part de l’empresariat que el 27-S va votar Unió -Ramon Espadaler és ara número 3 del PSC-, ha fet bandera en campanya de la tercera via perquè Catalunya guanyi autogovern i finançament. Veient que la reforma constitucional es pot allargar sine die, ha promès que dimitiria si en dos anys no aconseguís acords amb l’Estat. Està convençut que ho pot fer, tant com el salt a la Generalitat. Abans, però, les urnes, on el seu presiencialisme se sotmetrà finalment a examen.

LA PROPOSTA

Iceta va oferir un “contracte amb Catalunya” per fer avenços nacionals, socials i econòmics

EL RETRET

Balmón va criticar que Rajoy, Puigdemont i Junqueras “no hagin demanat perdó”

EL DETALL

El president càntabre, Miguel Ángel Revilla, va ser ahir a l’Hospitalet al costat d’Iceta

JOSEP BORRELL

L’exministre Josep Borrell ha sigut aquesta campanya el recurs del PSC per captar el vot unionista. Ahir va arribar a dir que si els independentistes continuen governant “arribarem a les mans” i que cal frenar-los per evitar que “l’odi ens enverini”.