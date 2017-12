JxCat aconsegueix la remuntada i se situa per davant d’ERC

La nit va tenir un final agredolç per a Junts per Catalunya. Malgrat la repressió de l’Estat en el referèndum de l’1 d’octubre i els presos polítics, Ciutadans va superar-los en vots i escons en els primers comicis en què Carles Puigdemont se sotmetia a les urnes com a presidenciable. Amb més del 98,5% escrutat, JxCat sumava 34 escons (amb el 21,69% dels vots), per darrere de Ciutadans (amb 37 escons i el 25,35% dels sufragis). Ara bé, la sensació a l’Hotel Catalonia de Barcelona no era de derrota. Ben al contrari. L’independentisme va arribar a la majoria absoluta (70 diputats) i, contra tot pronòstic, Junts per Catalunya va aconseguir mantenir el lideratge davant d’ERC, a qui totes les enquestes donaven la victòria. El comitè de campanya de la llista del president, elaborada ad hoc per a aquests comicis, respirava alleujat per haver salvat els mobles. A l’inici de la campanya el PDECat se situava al voltant de la quinzena de diputats. Finalment, però, JxCat es va imposar amb contundència a Lleida (6) i a Girona (7), on Puigdemont va superar en deu punts ERC. La creu va ser a Barcelona i Tarragona, on va quedar tercera força.

Ara bé, l’escenari que s’obre no és fàcil i la preocupació planava ahir a la sala de màquines de JxCat. El seu missatge de campanya s’ha centrat en la restitució del Govern “legítim” i el retorn del president Puigdemont. Després del 21-D, l’escenari esdevé enverinat. Puigdemont no ha guanyat les eleccions però la suma de les forces independentistes és l’única combinació possible per fer govern. Tornarà el president? Si ho fa, serà detingut en el moment en què entri a Espanya, i des del seu entorn assumeixen que amb un resultat tan ajustat les possibilitats que el ministeri públic moderi les seves posicions s’esvaeixen.

No és l’única variable de l’escenari que s’obre: els independentistes també han de pactar el Govern. JxCat necessita ERC per formar un executiu però, per aconseguir la investidura, necessita també la CUP, que ha posat com a condició la unilateralitat. Tanmateix, la dependència dels anticapitalistes seria molt menor que la passada legislatura: una abstenció dels cupaires en la segona volta seria suficient per poder investir president. El Procés continua, a marxa reduïda i amb Puigdemont com a líder votat a les urnes.