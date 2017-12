Puigdemont guanya a casa una vegada més

El sobiranisme va tornar a guanyar a la demarcació de Girona amb més del 60% dels vots. Com era previsible, el partit més votat va ser JxCAT, que es va endur 7dels 17 escons en joc. I és que, tot i que la llista gironina l’encapçalava Gemma Geis, va tenir molt de pes la figura de l’exalcade de Girona i fins ara president, Carles Puigdemont, que va guanyar a la majoria de municipis.

En la segona posició van empatar a 4 escons ERC i Ciutadans. Els republicans van millorar els resultats obtinguts el 2011, quan en van treure 3, i van igualar els que van obtenir el 2015, quan, sota el paraigües de Junts pel Sí, van obtenir plegats 11 escons, els mateixos que per separat. En canvi, el partit que va fer el creixement més espectacular va ser Ciutadans, que va doblar els escons aconseguits el 2015: de 2 a 4. Dues cadires que segurament van esgarrapar al PP i a Catalunya en Comú - Podem, que es van quedar sense representació a la demarcació gironina i van perdre el diputat que tenia cada partit. I això que Xavier Domènech augurava treure’n 3 a la circumscripció gironina. També estaven molt decebuts els populars, que els últims dies havien posat tota la carn a la graella per intentar mantenir el seu escó, amb les visites a Girona dels seus pesos més pesants: Soraya Sáenz de Santamaría i Mariano Rajoy. Uns esforços que no van servir per mantenir la representació per Girona que feia 25 anys que retenien.

El PSC, amb Rafael Bruguera com a número 1, va aconseguir conservar la seva cadira al Parlament i va igualar els resultats del 2015. Per últim, la CUP va mantenir l’escó gironí que va guanyar per primera vegada el 2015 i que ara ocuparà la figuerenca Natàlia Sànchez. Uns resultats satisfactoris per als cupaires, tot i que esperaven augmentar als dos escons. De fet, els últims dies tant la CUP com el PP van intentar motivar els seus electors assegurant que hi havia una cadira que ballava entre els dos partits, però que sembla que finalment se l’ha quedat el partit d’Inés Arrimadas.

Amb el 100% escrutat, a Girona han votat 407.363 persones, el que representa el 81'51% de la participació, sis punts per sobre que el 2015.

Girona, doncs, continua al capdavant dels territoris més independentistes, però amb Ciutadans conquistant la majoria del vot unionista, que tradicionalment havien acollit el PP, el PSC i Iniciativa.

JxCAT i ERC guanyen més del 60% dels vots

Junts per Catalunya ha superat els 148.000 vots, que en percentatge representen un 36,7, guanyant la majoria de municipis gironins. La població on ha esgarrapat més vots, el 62%, ha estat a Amer, el poble natal de Puigdemont. També ha quedat en primera posició a Girona, Banyoles, Olot, Ripoll, Palafrugell o Tossa de Mar. Els set diputats de JxCat per Girona són: Gemma Geis, Lluís Puig, Marta Madrenas, Narcís Clara, Lluís Guinó, Jordi Munell i Francesc Ten.

ERC s'ha situat com a segona força a la demarcació -amb quasi 88.000 vots (21,7%)- i ha quedat en segona posició en totes les comarques gironines, excepte a l'Alt Empordà i la Selva. A més, s'ha emportat la major part dels vots a municipis com Portbou, Cantallops, Agullana o Sales de Llierca. Els representants d'ERC per Girona són: Dolors Bassa, Roger Torrent, Anna Caula i Sergi Sabrià.

Ciutadans ha aconseguit superat els 79.000 vots, el que representa el 19'5% dels sufragis. Ha guanyat les eleccions en poblacions com Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Roses, La Jonquera, Vilafant o Sant Climent Sescebes i s'ha endut el segon lloc a Girona, Salt, Puigcerdà o Portbou. Ocuparan les cadires gironines de C's: Jean Castel, Alfonso Sánchez, Héctor Amelló i Maria del Camino Fernández.

El PSC ha tret uns resultats semblants al 2015, amb poc més d'un miler de vots (34.969) i un diputat que serà Rafel Bruguera. La CUP, per la seva banda, ha perdut vots però ha conservat l'escó que ocuparà Natàlia Sànchez amb 21.551 vots, el que suposa un 5'31% del total.

Per contra, ni Partit Popular ni Catalunya en Comú-Podem van aconseguir representació per Girona. El comú Llorenç Planagumà s'ha quedat amb el 4'03% dels vots (16.349) i la popular Mª Àngels Olmedo ha tret els pitjors resultats amb 11.476 vots, el 2'83% dels sufragis.