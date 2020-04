Els Mercats Municipals de Barcelona segueixen oberts durant el confinament

Considerats com a serveis bàsics essencials, els 38 mercats municipals alimentaris de Barcelona ( mercatsbcn.cat) estan oberts durant el confinament per garantir a la ciutadania l’abastiment de productes frescos, saludables i de qualitat. Mercabarna, el mercat majorista de Barcelona, el principal proveïdor de producte fresc, sobretot de peix i verdura i fruita, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també es manté obert durant l’estat d’alarma.

La xarxa de mercats distribuïts per tots els barris de la ciutat obren de dilluns a dissabte des del matí –entre 7:30 i 8h.– fins a primera hora de la tarda, i alguns també estan oberts per la tarda entre setmana. En total són 2.100 establiments, des de comerços de tradició familiar fins a negocis gestionats per nous emprenedors, que han habilitat a través dels seus propis recursos, nous serveis per la distribució a domicili, evitant desplaçaments innecessaris sobretot de la gent gran i els col·lectius més vulnerables, i alhora facilitant-los la compra en línia des de casa.

Compra des de casa, compra segur

Dins del web creat específicament per a la Covid-19, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa l’espai Compra des de casa, compra segur, dedicat al comerç i als mercats perquè la ciutadania tingui tota la informació sobre com fer la compra de la manera més segura i sense estar en risc de contagi. Els mercats han reforçat els serveis a domicili i de venda en línia per evitar aglomeracions als seus equipaments i reforçar les mesures sanitàries.

Fins i tot en alguns casos els mercats han habilitat serveis gratuïts o per a persones grans i faciliten així l’accés global als productes necessaris. Els mercats que disposen de servei de repartiment a domicili –la clientela fa la comanda a les seves parades habituals o a un número centralitzat del mercat i se li fa arribar la compra a casa–, fan l’entrega a través d’empreses d’inserció o del servei propi del mercat. També es pot fer la comanda directament als i les paradistes o als números centralitzats de cada equipament i que la compra estigui preparada quan vagin a recollir-la, minimitzant així el temps d’espera.

Alguns mercats ofereixen l’opció de comprar en línia a través de la web del propi mercat, posant-se en contacte a través del correu electrònic o a través d’aplicacions com Manzaning o Ulabox. Davant les possibles modificacions de serveis o d’horaris, els mercats recomanen a qui vulgui fer-ne ús que prèviament demani informació als seus paradistes.

Bones pràctiques per fer més fàcil la compra

Qui vulgui anar al mercat, té la tranquil·litat d’estar a un lloc segur on es prenen les mesures sanitàries necessàries per minimitzar els riscos de les persones que vagin a comprar i evitar contagis. L’Institut Municipal de Barcelona està en contacte permanent amb les Juntes de Comerciants dels diferents mercats municipals per informar-los de les novetats que es van produint i transmetre’ls les instruccions que corresponguin d’acord amb les autoritats sanitàries.

540x361 Paradistes i clients s'han donat suport emocional mutu aquests dies / CRISTINA CALDERER Paradistes i clients s'han donat suport emocional mutu aquests dies / CRISTINA CALDERER

Des de la xarxa de mercats municipals agraeixen a la ciutadania el respecte a les recomanacions generals per garantir la seguretat sanitària mentre fan la compra, i facilitar la feina als paradistes. A més l’Ajuntament de Barcelona i el comerç alimentari han acordat el codi Bones pràctiques per fer més fàcil la compra segura, que recull una sèrie de consells tant pels establiments com per als usuaris. Entre les pràctiques que els comerços ja han posat en marxa estan posar a disposició dels clients gels desinfectants, guants, paper i papereres obertes o amb pedals; reservar una franja horària de compra per als col·lectius de persones grans o vulnerables i al personal dels serveis essencials, o donar prioritat d’entrada i a les caixes a aquests col·lectius.

Pel que fa als usuaris recomana a la ciutadania planificar la compra, fer compres abundants però sense acaparar productes, pagar preferentment per mitjans electrònics o evitar en la mesura del possible que les persones grans, amb malalties cròniques o vulnerabilitat es desplacin a comprar.

La Fundació Barcelona Comerç ha posat en marxa Botigues Obertes ( botiguesobertes.barcelona), la plataforma per localitzar i informar-se sobre els comerços i mercats oberts a Barcelona, i els que ofereixen serveis de venda en línia. El directori d’establiments permet filtrar-los per activitat i té un mapa interactiu on estan geolocalitzats, permetent així ubicar-los i fer la recerca per barris. Un cop localitzat el comerç s’accedeix a informació pràctica com si ofereixen servei de repartiment a domicili, comandes en línia, per telèfon o Whatsapp.

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

MERCAT DE LA BARCELONETA



Adreça: Plaça Poeta Boscà, 1-2 08003

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: SI (607 906 658)

Compra online i proveïdor:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DE LA BOQUERIA



Adreça: Rambla, 89 bis 08002

Horari: 8.00 a 18.30 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: SI (93 304 02 70)

Compra online i proveïdor:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DE SANTA CATERINA



Adreça: Av. Francesc Cambó, 16 08003

Horari: 8 a 15 h de dilluns a dissabte i divendres tarda fins les 18.30 h

Servei a domicili: SI (93 319 57 40)

Compra online:

Per correu electrònic a compra@mercatsantacaterina.cat i compra@mercatsantacaterina.com

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

Adreça: Aragó, 311 bis 08009

Horari: 8.00 a 15.00 de dilluns a dissabte; divendres 8 - 20 h

Servei a domicili: SI (93 476 48 70)

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

www.laconcepcio.cat

MERCAT DEL FORT PIENC

Adreça: Plaça Fort Pienc, 3 08013

Horari: 8.30 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online:

www.mercatfortpienc.cat

MERCAT DEL NINOT

Adreça: Mallorca, 133 08036

Horari: 8.00 a 20.00 de dilluns a divendres i dissabte fins les 15.00 h

Servei a domicili: SI (93 453 03 60)

Compra online:

Ulabox www.ulabox.com

MERCAT DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Adreça: Padilla, 255 08013

Horari: 7 a 14 h de dilluns a divendres i 7 a 15 h dissabte

Servei a domicili: SI (93 456 29 53)

Compra online: --

MERCAT DE SANT ANTONI

Adreça: Comte d'Urgell, 1 08011

Horari: 8.00 a 20.00 de dilluns a divendres; dissabte de 8.00 a 16.00 h

Servei a domicili: SI (93 426 35 21)

Compra online:

www.mercatdesantantoni.com

MERCAT DOMINICAL DE SANT ANTONI

Adreça: Comte d'Urgell, 1 08011

Venda només online:

www.dominicaldesantantoni.com

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

MERCAT D'HOSTAFRANCS

Adreça: Creu Coberta, 93 08014

Horari: 7 - 14h / 17-20 h de dilluns a dijous; 7 - 20 h divendres i 7 - 15 h dissabte

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934132307

MERCAT DE LA MARINA

Adreça: Pg. Zona Franca, 178-180 08038

Horari: 8.00 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 08

MERCAT DE SANTS

Adreça: Sant Jordi, 6 08028

Horari: 8.30 a 15.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: SI (93 269 44 72)

Compra online: --

DISTRICTE DE LES CORTS

MERCAT DE LES CORTS

Adreça: Trav. de les Corts, 215 08028

Horari: 8.00 a 14.00 de dilluns a dijous; divendres i dissabte fins les 15.00h

Servei a domicili: SI (667 57 03 36)

Compra online: --

DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI

MERCAT DE GALVANY

Adreça: Santaló, 65 08021

Horari: 7.30 a 14.30 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DE SANT GERVASI

Adreça: Plaça Joaquim Folguera, 6 08022

Horari: 8 a 14.30 h de dilluns a dissabte; divendres tarda fins les 20.00 h

Servei a domicili: --

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

Ulabox www.ulabox.com

MERCAT DE SARRIÀ

Adreça: Reina Elisenda Montcada, 8 08034

Horari: 7.30 a 15.00 de dilluns a dijous; divendres de 7.30 a 20.00 i dissabte de 7.30 a 15h

Servei a domicili: SI (93 280 27 82)

Compra online: --

MERCAT DE LES TRES TORRES

Adreça: Els Vergós, 2 08017

Horari: 8 - 14 h de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

DISTRICTE DE GRÀCIA

MERCAT DE L'ABACERIA

Adreça: Passeig Sant Joan, 168 08037

Horari: 8.00 a 15.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DE L'ESTRELLA

Adreça: Pi i Margall, 73-75 08024

Horari: 8.00 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: SI. Les pròpies parades

Compra online:

mercatlestrella.com

MERCAT DE LESSEPS

Adreça: Verdi, 200-210 08024

Horari: 8.00 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: SI. Les pròpies parades a www.mercatdelesseps.cat

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DE LA LLIBERTAT

Adreça: Plaça Llibertat, 27 08012

Horari: 8.00 a 20.30 de dilluns a divendres; dissabte fins les 15.00 h

Servei a domicili: SI (93 368 79 46)

Compra online: --

DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ

MERCAT DEL CARMEL

Adreça: Llobregós, 149 08032

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dijous; divendres de 7.30 a 16.00 i dissabte fins les 15h

Servei a domicili: SI (93 358 92 51)

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DEL GUINARDÓ

Adreça: Teodor Llorente, 10 08041

Horari: 8 - 15 h de dimarts a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 32

MERCAT D'HORTA

Adreça: Tajo, 75 08032

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte; divendres de 7.30 a 18 h

Servei a domicili: SI (93 420 48 58)

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DE LA VALL D'HEBRON - TEIXONERA

Adreça: Pg. Vall d'Hebron, 130-134 08035

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte; divendres de 7.30 a 18 h

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 44

DISTRICTE DE NOU BARRIS

MERCAT DE CANYELLES

Adreça: Antonio Machado, 10 08042

Horari: 8 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 34

MERCAT DE LA GUINEUETA

Adreça: Pg. Valldaura, 186-190 08042

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online:

www.mercatguineueta.com

MERCAT DE LA MERCÈ

Adreça: Pg. Fabra i Puig, 270-272 08031

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dijous; divendres i dissabte fins a les 15h

Servei a domicili: SI (93 420 13 64 i 693 297 256)

Compra online:

www.mercatdelamerce.cat

MERCAT DE CIUTAT MERIDIANA

Adreça: Costabona, 4 08033

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte; divendres de 7.30 a 20 h

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 36

MERCAT DE MONTSERRAT

Adreça: Via Favència, 241 08042

Horari: 7.30 a 14 h dilluns a dissabte; divendres tarda fins les 15 h

Servei a domicili: --

Compra online:

www.mercatmontserrat.com

MERCAT DE NÚRIA

Adreça: Av. dels Rasos de Peguera, 186 08033

Horari: 9 a 21 h de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 658568707

MERCAT DE LA TRINITAT

Adreça: La Pedrosa, 21 08033

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte; divendres tarda fins les 15 h

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 43

DISTRICTE DE SANT ANDREU

MERCAT DEL BON PASTOR

Adreça: Sant Adrià, 154-162 08030

Horari: 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres; divendres tarda de 17 a 20 h; dissabte de 8.30 a 15 h

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 33

MERCAT DE FELIP II

Adreça: Felip II, 120 08027

Horari: 7-30 a 14.00 de dilluns a dijous; divendres i dissabtes de 7.30 a 14.30 h

Servei a domicili: SI (93 351 64 34)

Compra online: --

MERCAT DE SANT ANDREU

Adreça: Sant Adrià, 16 08030

Horari: 8.00 a 14.00 de dimarts a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934132342

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

MERCAT DEL BESÒS

Adreça: Jaume Huguet, 38 08019

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online: --

Telèfon: 934 13 23 05

MERCAT DEL CLOT

Adreça: Pl. del Mercat, 26 08018

Horari: 7.30 a 15.00 de dilluns a dissabte; divendres de 7.30 a 17 h

Servei a domicili: SI (93 265 90 90)

Compra online: --

MERCAT DEL POBLE NOU - UNIÓ

Adreça: Plaça Unió, 25 08005

Horari: 8.30 a 14 h de dilluns a dijous; divendres 8.30-15 h i 16.30-19; dissabte 8.30-15 h

Servei a domicili: --

Compra online:

www.mercatpoblenou.com

MERCAT DE PROVENÇALS

Adreça: Menorca, 19 08020

Horari: 8,00 a 14,00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online:

Manzaning https://manzaning.com/compra-online/barcelona/mercados

MERCAT DE SANT MARTÍ

Adreça: Puigcerdà, 206-212 08020

Horari: 7.30 a 14.00 de dilluns a dissabte

Servei a domicili: --

Compra online:

www.santmartieix.com