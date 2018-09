Tècniques d’identificació biomètrica permeten l’alta immediata, a qualsevol hora i lloc, com a client de BBVA

Una fotografia i un vídeo és tot el que cal per poder donar-se d’alta com a client de BBVA a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Aquest procés d’alta immediata és possible gràcies al desenvolupament tecnològic d’identificació biomètrica que ha creat Veridas, la nova societat tecnològica constituïda l’any passat i formada per BBVA i la start-up Das-Nano.

El sistema, que s’està desplegant gradualment, consta d’una verificació dels documents que acrediten la identitat d’una persona acompanyat de la identificació biomètrica de l’interessat, en el moment de fer-se client, a través d’una fotografia i d’un vídeo. Aquest procés, que ha esdevingut pioner al sistema bancari espanyol, simplifica el procediment habitual i facilita l’accés immediat a BBVA tant d’autònoms com de particulars.

La creació de Veridas es converteix en un pas més en el procés de transformació de BBVA, que busca desenvolupar les millors experiències per als seus clients i on la biometria marcarà una gran diferència. Aquestes tecnologies permetran garantir la identificació acreditada tant d’empleats del banc com de client de manera remota.

BBVA ha sigut la primera entitat bancària de l’Estat que ha fet possible que qualsevol persona pugui convertir-se en client a través dels canals digitals. Actualment, aquest procés suposa la porta d’entrada al banc a un 27% dels nous clients. A més, la possibilitat d’obrir comptes de més d’un titular –opció disponible des del passat mes de febrer– ha fet que aquest percentatge hagi anat en augment. Ara, amb la possibilitat que els autònoms es facin clients també a través d’aquesta via, augmenta el tipus de clients que poden entrar a l’entitat a través d’un senzill procés que només dura uns minuts. “Posant l’alta immediata a disposició dels autònoms, millorarem el servei a un grup empresarial molt important en el teixit empresarial espanyol, que moltes vegades no disposa del temps per desplaçar-se a una oficina per gestionar les seves necessitats financeres. A més, és la millor carta de presentació a tots els serveis que oferim després a l’app de BBVA”, asseguren fonts de l’entitat bancària. Els autònoms que utilitzin el servei d’alta immediata podran contractar un compte i una targeta de negocis destinada exclusivament a l’activitat professional i de manera gratuïta només domiciliant els impostos, assegurances socials i les nòmines dels seus empleats sense moure’s de la seva oficina.

Augment d’ús dels canals digitals

BBVA va tancar el passat mes de juny amb la xifra de 3,6 milions de clients mòbils a l’estat espanyol. Aquest número d’usuaris supera els 50 milions de sessions mensuals a l’app de l’entitat bancària, fet que converteix aquest canal en el que més creix en ús. Els canals digitals avalen la fidelitat dels clients a BBVA, ja que, segons xifres de l’entitat, les baixes dels que són actius digitalment suposen un 34% menys que els que no són actius. Ara, amb la millora de l’alta immediata gràcies a la tecnologia biomètrica impulsada per Veridas, l’accés a BBVA encara serà més fàcil a través d’aquesta aplicació, reconeguda per segon any consecutiu com la millor d’Europa per Forrester Research.