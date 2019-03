Falten, i fan falta, dones enginyeres

Noies informant al Saló de l’Ensenyament sobre els estudis de grau de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) i noies al vídeo promocional de la mateixa universitat. Tot plegat per visibilitar i normalitzar la presència de la dona en les vocacions STEAM (en anglès, ciència, tecnologia, enginyeria, arquitectura i matemàtiques), on el biaix de gènere a les aules encara és molt important i es manté sostingut des de fa una dècada, amb només un 25% de noies matriculades.

Segons dades de la mateixa UPC, els estudis de grau amb menys estudiants matriculades de nou ingrés són els d’enginyeria informàtica (14%); enginyeries de la telecomunicació (19%); enginyeries naval, marina i nàutica (16%); enginyeries industrials (20%) i enginyeria aerospacial (24%). En canvi, en les titulacions de ciències i tecnologies de la salut el 72% de l’estudiantat matriculat són dones; en enginyeria de biosistemes, són el 44%, i en les titulacions d’arquitectura, urbanisme i edificació, són el 46% del total de l’estudiantat matriculat. Un índex que també es dona en l’àmbit internacional: “Els graus que tenen una vinculació directa amb la cura de les persones atrauen més les noies -explica Núria Garrido, vicerectora de la UPC-. I això passa per desconeixement, perquè la missió de l’enginyeria és la d’aplicar la ciència per millorar la vida de les persones i del món en el qual vivim. L’enginyeria apareix darrere dels grans desenvolupaments tecnològics”, afegeix.

Atraure nenes enginyeres

Per tal de revertir aquestes dades i aconseguir més vocacions STEAM entre les noies, la UPC ha posat el focus en orientar i incidir en les nenes quan encara no han pres la decisió d’estudiar una carrera universitària: es considera que entre els 9 i els 14 anys és el període idoni per donar a conèixer a les noies altres models professionals i referents que, fins ara, quedaven lluny de la seva àrea d’interès. L’objectiu de la UPC és aconseguir com més aviat millor que la xifra de dones en els estudis tècnics sigui del 50%; les previsions de la universitat són que, en 5 anys, el 30% dels estudiants en aquestes carreres siguin dones.

En aquest sentit, la universitat ha posat en marxa el programa Aquí STEAM, que consta d’accions dirigides a informar, crear models i unificar les iniciatives de les persones i les institucions que estan treballant en aquesta mateixa direcció arreu de Catalunya. Tot plegat, a través d’una plataforma online que està desenvolupant el centre universitari i que posarà a l’abast tot el coneixement relatiu a aquesta temàtica. La iniciativa Aquí STEAM inclou el segell d’Escoles STEAM, un distintiu escolar que vol reconèixer els centres educatius que impulsen la igualtat de gènere a través d’accions específiques i que fomenten les vocacions científiques i tecnològiques entre les dones. “Ens hem inspirat en el distintiu d’Escoles Verdes, que creiem que ha funcionat molt bé, i volem fer una analogia amb la tecnologia”, explica Núria Garrido.

En el mateix sentit es treballa en la creació d’una agenda escolar Aquí STEAM en què es facin visibles els referents femenins d’una manera atractiva i propera, i que alhora expliqui el valor i el retorn social dels àmbits STEAM per a la societat.

Els experts calculen que d’aquí al 2025 s’hauran de cobrir 7 milions de llocs de treball a Europa en les àrees STEAM. Des de la UPC apunten que cal oferir al col·lectiu femení les oportunitats d’ascensor social relacionades amb un futur professional en aquests àmbits. A més, aquesta mancança suposa una pèrdua de talent i de diversitat per al conjunt de la societat: “Un grup format només per homes de la mateixa edat i amb un mateix perfil professional no és creatiu. No ens podem permetre perdre la meitat del talent de la societat, ni la mirada femenina”, conclou Garrido.

ENTREVISTES

“Si fas una enginyeria també pots tenir vida social!”



249x134 Desirée Díaz Desirée Díaz

Desirée Díez 23 anys. Estudiant del Grau en Enginyeria d’Obres Públiques a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).

Per què una enginyeria? Mai hauria pensat que acabaria fent una enginyeria perquè jo volia ser dissenyadora gràfica de videojocs. Però vaig començar a investigar sobte tot allò que em podien oferir les enginyeries i com que havia fet un curs en Màrqueting i Compravenda Internacional vaig descobrir que la gestió dels transports m’apassionava!

Per què creus que sou minoria? A Secundària recordo moltes companyes que preferien cursar els graus de les seves amigues abans de provar alguna cosa desconeguda simplement per por. A més, com que les ciències o enginyeries tenen fama de ser molt dures molts joves dubtosos ni ho intenten.

Què hi faràs, al Saló? És el segon any que faig d’informadora. L’any passat passaven moltes noies i deien: “Ui! Això sembla molt difícil, anem a un altre estand”. I un percentatge molt petit que deia: “M’encantaria provar-ho però no sé per quina decantar-me”. Jo principalment explico què significa estudiar una enginyeria i la part més divertida d’aquests graus. Ah! I també els dic que es pot sobreviure fent una enginyeria, pots gaudir i tenir vida social!

“Vull encoratjar les noies. Elles també poden ser enginyeres”

249x140 Alícia Ortega Alícia Ortega

Alícia Ortega 18 anys. Estudiant del Grau en Automoció a la UPC de Manresa (EPSEM)

Per què una enginyeria? Des de petita aquest món m’ha agradat, volia saber el perquè de les coses i les seves utilitats i he tingut la sort que a casa sempre m’han donat suport.

Per què creus que sou minoria? Des de ben petites tenim molt integrat el rol de gènere i per això moltes noies ni es plantegen la possibilitat de convertir-se en enginyeres, ja no entra dins els seus paràmetres.

Què hi faràs, al Saló? M’agradaria ajudar totes les persones indecises i mostrar el vessant positiu de l’enginyeria. Vull encoratjar les noies que no acabin d’estar-ne segures. Perquè aquest món també està fet per a nosaltres. Podem arribar a ser dones científiques, i tant!