Incentivar les vocacions científiques

Despertar les vocacions científiques és un dels grans reptes que es marca l’Espai Ciència, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), que té la voluntat de promoure les vocacions científiques organitzant tallers, activitats interactives, demostracions i experiments. Com explica Susaina Figuera, directora de Projectes de la FCRI, “plantegem l’Espai Ciència com una eina pràctica per als joves estudiants d’ESO i batxillerat que han de decidir el seu futur professional. Els volem aportar un primer contacte pràctic amb el món de la ciència i la tecnologia que els pugui ajudar a decidir-se per cercar un futur professional en l’àmbit STEM (ciència, tecnologia i matemàtiques)”. L’Espai Ciència s’ha concebut com una activitat per a joves d’entre 15 i 18 anys i presenta un recinte d’activitat immersiva en el món de la ciència i la tecnologia. “Dins d’aquest espai s’han previst diferents estands on, sense divisions físiques, diferents universitats, centres de recerca i empreses vinculades a la ciència mostren la seva recerca de forma pràctica, atractiva i propera als joves”, precisa Figuera. En aquest sentit, s’oferirà un programa continu d’activitats divulgatives i experiments científics lúdics i interactius. “Es tracta d’exposar de forma comunicativament efectiva la faceta atractiva i motivadora de la ciència, però, òbviament, sense abandonar el rigor imprescindible”, afirma la directora de Projectes de la FCRI .

Com en anteriors edicions, el físic i divulgador científic Dani Jiménez, col·laborador de TV3 i TVE, protagonitzarà diferents espectacles amb experiments científics en directe en horari de matins.

Incentivar les vocacions femenines

Un dels grans reptes quan parlem de ciència és atraure també talent femení. I això es visualitzarà a l’Espai Ciència. Com apunta Susaina Figuera, “la FCRI té el seu propi programa de promoció de les dones al món científic i foment de les vocacions STEM de les nenes, que es diu Dones i ciència, i que recentment ha impulsat l’acte 100tífiques, amb un centenar d’investigadores fent conferències simultànies arreu de Catalunya el dia 11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. A l’Espai Ciència exposarem la mostra Grafits urbans, dones pioneres en ciència i tecnologia, que reivindica el paper estratègic actual de les dones en la ciència”. Una mostra que està integrada per quatre grafits de 2 metres d’alçada de l’artista professional Albert Penado, Penao, que formaran un ampli photocall a disposició dels visitants. Aquesta iniciativa ret homenatge i divulga la història de quatre dones de diferents èpoques que han sigut pioneres en ciència i tecnologia: Marie Curie, Hedy Lamarr, Peggy Whitson i Rajaâ Cherkaoui El Moursli.

Robots, un simulador de vol i realitat virtual per viatjar a l’interior de l’ull, algunes de les activitats de la UPC a l’Espai Ciència

Diverses escoles i facultats de la UPC duran a l’Espai Ciència activitats per despertar l’interès pels estudis científics i tecnològics. L’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) portarà el simulador de vol, dissabte i diumenge, i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) proposarà activitats de robòtica. Enric X. Martín Rull, vicedegà de promoció de la FIB-UPC, explica que volen “atraure a l’estand estudiants joves, de 1r i 2n d’ESO, que encara no han decidit les especialitats de secundària i batxillerat amb la idea d’ajudar a reduir l’anomalia del nombre de nois i noies en l’àmbit tecnològic. Volem apropar, de manera amena i atractiva, unes quantes aplicacions de la informàtica”. Hi haurà un concurs de pensament computacional, un robot humanoide pensat per interactuar amb humans i un robot de LEGO capaç de resoldre el cub de Rubik. Martín confirma l’interès creixent per tot allò relacionat amb la robòtica: “La majoria de qüestions a Espai Ciència són sobre robòtica, intel·ligència artificial i big data ”.

Per la seva banda, la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) “vol donar a conèixer el grau d’òptica i optometria de la UPC. Hi ha un cert desconeixement sobre el que fan òptics i oftalmòlegs, i per això volem oferir un parell d’activitats”, explica Genís Cardona, subdirector de la Facultat d’Òptica i Optometria de la UPC. Una de les propostes és visualitzar el fons de l’ull, sense necessitat de dilatar la pupil·la, amb un retinògraf no midriàtic, que permet fer una foto al fons de l’ull i veure la imatge. “Com a optometristes no podem diagnosticar, però si detectem alguna cosa podem derivar el pacient a l’oftalmòleg -explica Cardona-. Els visitants faran de pacients i estudiants del grau realitzaran les proves”. També hi haurà unes ulleres per fer una mena de viatge virtual per dins de l’ull. “Volem que els joves descobreixin que l’òptica i l’optometria van molt més enllà de la venda d’ulleres, que el grau és una carrera sanitària. Volem estimular les ganes de tenir cura de la salut visual de la població”, conclou Genís Cardona.

El disseny i la tecnologia multimèdia agafen protagonisme

La UPC impulsa l’Aula de Tecnologies Multimèdia

Un any més, les titulacions relacionades amb la tecnologia tindran una presència destacada al Saló de l’Ensenyament, amb l’Aula de Tecnologies Multimèdia que impulsa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que comptarà amb demostracions i activitats relacionades amb les tecnologies multimèdia, la realitat virtual i el disseny o animació digital. Com explica Joan Pérez Pastor, membre del departament de Promoció i Social Media de la Fundació Politècnica, “l’Aula vol acostar les noves tecnologies a tots els visitants del Saló, amb l’objectiu que hi puguin interactuar i conèixer de primera mà el seu funcionament i les seves capacitats. Aquest és el motiu pel qual hi involucrem cada any professors i estudiants del nostre Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM). Volem mostrar d’una manera creativa i directa que un dels principals objectius de les noves tecnologies és estar a prop de les persones”.

En aquest sentit, aquest any l’activitat estrella de l’Aula de Tecnologies Multimèdia serà el joc UPC Virtual Riders, realitzat per un professor i alumnes del CITM. Són dos simuladors reals de motos amb ulleres de realitat virtual amb els quals els visitants es transportaran a un circuit de pistes de neó futuristes. En aquesta frenètica cursa de motos entre dos jugadors hauran de mostrar les seves habilitats i el seu equilibri a l’hora de conduir una moto virtual per poder convertir-se en el guanyador. A més d’aquesta proposta, com explica Pérez Pastor, “també tindrem una zona de videojocs que convida a viure una autèntica experiència retro. En aquest espai hi haurà una màquina Arcade en la qual es podrà gaudir de jocs fets pels mateixos estudiants del CITM”. A més, totes les persones interessades en els estudis de grau oficial del centre -Grau en Disseny, Animació i Art Digital; Grau en Multimèdia o Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs- podran rebre informació personalitzada a l’espai annex a l’àrea de dinamització. Un espai pensat perquè els estudiants “puguin conèixer de manera directa, pràctica i divertida projectes desenvolupats amb les tecnologies més innovadores que s’estudien al CITM i descobrir les sortides professionals que ofereixen el disseny i la tecnologia multimèdia”, conclou Joan Pérez Pastor.