“L’objectiu principal de FiraCampusVirtual és mantenir la voluntat orientadora”

Quan i com van prendre la decisió de passar el Saló de l’Ensenyament de presencial a virtual?

La iniciativa va sorgir de la nostra voluntat i vocació de continuar donant un servei de gran rellevància a joves i estudiants per tal d’ajudar-los a prendre una decisió clau per al seu futur. En aquest sentit, i davant l’actual situació excepcional, hem buscat les millors eines tecnològiques per permetre'ns crear una nova plataforma virtual per accedir a tota la informació dels centres formatius d’una manera àgil i interactiva.

Qui forma part de la FiraCampusVirtual? Qui hi participarà?

A FiraCampusVirtual participen més de 130 universitats, centres formatius i escoles de negoci que presentaran la seva oferta als estudiants per al curs vinent. Igualment, la Secretaria d’Universitats donarà informació sobre l’accés a la universitat i l’oferta d’estudis disponibles, a més de notes de tall, ponderacions per accedir a estudis de grau i aplicacions de mòbil per tal de preparar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). I el més important, l’equip d‘orientadors del Saló i dels propis centres atendran tots els estudiants que ho necessitin.

Quins seran els objectius principals d’aquest Saló virtual? Es manté la voluntat orientadora del Saló com a objectiu prioritari?

L’objectiu del certamen és ajudar els estudiants, guiar-los i oferir-los totes les eines possibles perquè puguin estar segurs de la seva decisió. Per això, es manté la voluntat orientadora com un dels objectius principals, comptem amb experts que atendran els usuaris de manera individualitzada i grupal, per tal de resoldre tots els dubtes que tinguin.

Enguany el Saló de l’Ensenyament anava orientat a la FP. Què passarà amb l’Àgora de la Formació Professional i amb l’impuls en els estudis de Formació Professional que tenien previstos? Quedaran posposats per a l’any vinent?

La Formació Professional continua sent una part molt important de l’oferta acadèmica. Per això, a FiraCampusVirtual hi participen tant centres d’estudis de graus mitjans i superior específics com els relacionats amb la tecnologia, els còmics, la dansa, la mecànica o el cinema.

Què s’hi trobarà un estudiant quan entri al Saló virtual? Quin recorregut farà o se’l convidarà a fer?

El que es trobaran els estudiants és un saló en format virtual. És a dir, la plataforma simula la visita al saló que tradicionalment es fa a Fira de Barcelona, amb els estands dels diferents centres i universitats. Així, el visitant podrà accedir i demanar informació o consultar els programes en aquells estands que més li interessin. També pot demanar ajuda als orientadors perquè la visita sigui personalitzada i organitzar un itinerari específic en funció del que estigui buscant.

Per cert, a qui va dirigit el Saló virtual? A banda dels estudiants, a qui més?

FiraCampusVirtual va dirigit als estudiants d’entre 15 i 20 anys, però també a les seves famílies, d’aquesta manera poden conèixer plegats tota l’oferta, possibilitats, preus i alternatives per al seu futur acadèmic. A més, també és molt útil per a professors i professores que vulguin orientar els seus alumnes amb tota la informació sobre els diferents títols, on es poden cursar i quina pot ser la millor opció en funció de l’estudiant.

Hem vist que hi haurà espais que no hi seran, com l’Espai Ciència, l’Aula de Tecnologies Virtual o el Saló d’Ocupació Juvenil. Quins altres estands o espais no seran presents al Saló de l’Ensenyament 2020?

En un saló digital com és FiraCampusVirtual és més complicat disposar d’espais com l’Aula de Tecnologies Multimèdia o l’Espai Ciència, ja que són zones on els visitants interactuen entre ells i amb els expositors d’una manera dinàmica i presencial, però en properes edicions del Saló de l’Ensenyament tornarem a tenir-los perquè tenen sempre molt bona acollida per part del públic.

Per contra, se n’ha incorporat algun de nou?

En aquest nou format hem posat molt el focus en no perdre la interacció i l’atenció individualitzada, per això comptarem amb formacions grupals i individuals a través de xats, webinars i videotrucades, per tal que els usuaris puguin informar-se de la millor manera possible i no quedi cap dubte sense resoldre.



El Saló de Màsters i Postgraus





Futura es manté en la versió virtual? Com serà el Saló de Màsters i Postgraus? Quines novetats hi trobaran els estudiants respecte a anys anteriors?

FiraCampusVirtual és la plataforma que reuneix l’oferta de Futura i el Saló de l’Ensenyament, de manera que aquelles persones que estiguin interessades tinguin accés a l’oferta acadèmica que es presenta normalment en aquest dos salons. Així, trobaran també una amplia oferta de màsters i postgraus d’universitats i d'escoles de negoci per al curs vinent.

Com s’ha hagut de reformular aquest certamen arran del covid-19? Quina resposta han rebut per part de les universitats que hi exposen?

El nostre principal objectiu en aquesta nova proposta ha estat poder donar el millor servei als estudiants, i en aquest sentit hem posat el focus en què la plataforma faciliti al màxim el contacte directe entre expositors i visitants. Per això hem tingut una bona acollida entre centres i universitats de Catalunya, que han mostrat el seu suport a una iniciativa que veuen com un servei necessari per als joves i una molt bona opció davant la situació actual.

Espais com l’Speaker’s Corner es mantenen al Saló virtual?

És complicat mantenir un espai com l’Speaker’s Corner en un entorn digital. Per aquest motiu hem posat tots els esforços en què els alumnes tinguin accés a webinars, xerrades i videotrucades i facilitar-los al màxim la articipació en aquest tipus de trobades.

Com creu que afectarà el covid-19 a la mobilitat dels estudiants que volien marxar a l’estranger a estudiar un màster, postgrau o doctorat? I el mateix per a la dels que volien venir a estudiar a Catalunya?

És molt agosarat fer una predicció d’aquest tema. Ara mateix ens trobem en una situació excepcional, però segur que tan bon punt la situació ho permeti molts alumnes podran tornar a gaudir de l’oportunitat d’estudiar a l’estranger i d’altres vindran a fer-ho a les universitats i centres catalans com han fet sempre.

Les universitats ja han posat el crit al cel per la caiguda important que preveuen en el nombre d’alumnes i ingressos de cara al curs vinent. Creu que el Saló virtual ajudarà a pal·liar, en part, aquesta previsió?

La nostra idea és ajudar els alumnes a tenir tota la informació i que tinguin confiança a l’hora de triar el camí que pot marcar la seva trajectòria acadèmica i professional. Volem arribar a tots aquells estudiants que vulguin continuar estudiant i tinguin dubtes d’on fer-ho o encara no tinguin clar quin camí s’adequa més al seu perfil i preferències. El saló, precisament, posa en contacte els centres i aquests estudiants, i, en aquest sentit, sempre ha estat una gran oportunitat per als expositors de donar a conèixer tota la seva oferta.

Quin cost tindrà l’accés a la FiraCampusVirtual? I quants usuaris preveuen tenir?

FiraCampusVirtual tindrà un cost de 4 euros per poder accedir a tota la informació, als serveis d’orientació i a l’àmplia oferta formativa que presenta. Encara és aviat, però, per poder fer un càlcul de la participació que registrarà aquest nou format. Tot i així, tenint en compte l’èxit de cada any del Saló de l’Ensenyament i de Futura, estem segurs que tindrà molt bona acollida entre el públic.