"Josep Rull: «Tot el que no sigui absolució serà una injustícia»", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

La directora de l'ARA, Esther Vera, entrevista aquest dilluns l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que avui ha fet 50 anys dins de la presó. Rull, malgrat que confessa que tenen assumit que el judici no serà imparcial, afirma que "l'única sentència justa és l'absolució" i demana "una mobilització permanent" al carrer "per demostrar que continuem compromesos amb la causa de la llibertat". Trobareu l'entrevista sencera al diari ARA d'aquest dilluns. "Josep Rull: «Tot el que no sigui absolució serà una injustícia»" és el titular de la portada de demà.

I també: