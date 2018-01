"La tria de la mesa del Parlament, el primer escull", portada de l'ARA

L'ARA d'aquest dilluns, 8 de gener, obre introduint el que serà la setmana clau per a la investidura. El titular d'obertura és "la tria de la mesa del Parlament, el primer escull". També explica que "l'independentisme explora com investir Puigdemont a distància", que "la investidura telemàtica fa preveure un nou xoc amb l'Estat" i que "JxCat, ERC i la CUP tenen com a límit el 17 de gener".

