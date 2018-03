"Festa mortal", portada de l''Última Hora'

Aquestes són les portades dels diaris de dilluns:

'Última Hora': "Festa mortal"

315x416

'Diario de Mallorca': "Alarma al sector turístic per la falta de pisos per al personal per Setmana Santa"

315x476

'Abc': " 'El separatisme ha fracassat' "

315x388

'El Mundo': " Putin arrasa a les urnes i esperona el nacionalisme "; " El Govern va ocultar dades sobre la inviabilitat de la secessió"

315x388

'El País': " Putin arrasa a Rússia en unes eleccions a la seva mida "; " La Catalunya constitucional exigeix un Govern amb 'seny'"

315x388

'El Periódico': " Putin es perpetua "

315x388

'La Vanguardia': " La reforma constitucional s'imposa davant de la crisi catalana "

315x388

'ARA': " Itàlia requisa l''Open Arms' "