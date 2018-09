"Sánchez va bolcar en la tesi textos escrits amb un membre del tribunal", portada de l''Abc'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona

Abc: "Sánchez va bolcar en la tesi textos escrits amb un membre del tribunal"

El Mundo: "Un tribunal d’afins i novells va atorgar a Sánchez el seu ‘cum laude’"

La Razón: "Sánchez maniobra per tal de no comparèixer per la tesi"

El País: "El Congrés aprova exhumar les restes de Franco"

El Punt Avui: "7.607 milions: El deute de l'Estat"

La Vanguardia: "Sánchez planta cara a Cs i PP en la guerra dels màsters"

El Periódico: "Sánchez exhibeix la seva tesi per a assetjar Casado"

ARA: "Sánchez opta per publicar la tesi i pressiona Casado"