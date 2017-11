Puigdemont fa una crida a participar en la manifestació pels presos

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cridat avui a participar en la concentració de demà, organitzada per les entitats sobiranistes, per expressar un "clam unitari, alt i clar" en defensa de les institucions catalanes i de l'excarceració dels consellers. Puigdemont ha ofert un missatge televisat des de Brussel·les la vigília de la concentració convocada a Barcelona per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per exigir la llibertat dels consellers empresonats.

Per a Puigdemont, la d'aquest dissabte suposa "una cita per expressar un clam unitari, alt i clar" a favor de la "llibertat i la democràcia", i per demanar que "tota la gent que és a la presó vagi a casa". El president ha demanat no deixar-se "intimidar" per aquells que volen "imposar la llei del 155" i "humiliar" les institucions catalanes, per les quals ha demanat "lluitar" de forma "pacífica".

Puigdemont ha remarcat que no hi haurà "barrots ni exilis" que dissuadeixin Catalunya de "decidir lliurement el seu futur a través de les urnes", sense "governs imposats". També ha advertit l'Estat que "així no es pot continuar" i ha demanat a la UE que "deixi de mirar cap a una altra banda".