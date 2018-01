Arda Turan se'n va cedit a l'Istanbul Basaksehir, una joguina d'Erdogan

El Barça i l'Istanbul Basaksehir FK han arribat a un acord per a la cessió del jugador Arda Turan pel que queda de temporada i dues més. Durant aquest període el club català manté la possibilitat de traspassar el jugador en les finestres UEFA, i rebrà un variable en funció del seu rendiment. Per la seva banda, l'Istanbul Basaksehir FK es reserva l'opció de compra del jugador. Els dos clubs feia dies que negociaven les condicions de la cessió, que acaba amb uns mesos en què Arda no tenia cap mena de protagonisme al Barça.

55 partits i 6 títols

Arda Turan ha disputat 55 partits i ha fet 15 gols en les dues temporades i mitja que ha estat al FC Barcelona. Una mica més de dos cursos en què el migcampista turc ha aixecat sis títols: una Lliga, dues Copes del Rei, una Supercopa d'Espanya, un Mundial de Clubs i una Supercopa d'Europa. Així doncs, el jugador turc deixa el club després d'haver conquerit tots els títols a escala nacional. Turan va arribar a Barcelona l'estiu del 2015 procedent de l'Atlètic de Madrid, però amb la sanció FIFA no va poder debutar fins al gener del 2016.

Turan, doncs, torna al seu país. Format al Galatasaray, el club amb més aficionats, volia tornar a aquest club, però la directiva no ha apostat pel retorn d'un jugador mediàtic però fora de forma. Finalment, doncs, el destí de Turan és aquest Basaksehir relativament desconegut, malgrat haver-se convertit en un dels grans favorits per guanyar per primer cop la lliga aquesta temporada.

El Basaksehir, el projecte d'Erdogan

Fundat amb el nom d'Istanbul Büyüksehir Belediyesi Spor Kulübü, era fins fa poc un club propietat de l'Ajuntament, constituït el 1990 amb el nom de SKI SK. Llavors era l'equip de la companyia d'aigües de l'Ajuntament, jugava en un estadi amb capacitat per a 500 persones i estava pensat per donar un espai esportiu als treballadors de l'empresa. Amb el temps, però, l'alcalde de la ciutat turca més gran va convertir aquest club en una aposta personal. L'alcalde, per cert, era Recep Tayyip Erdogan, actual president de Turquia. Finalment, el 2007 l'equip va ascendir a Primera i va passar a jugar a l'Estadi Olímpic Ataturk, l'estadi més gran de Turquia, on jugava sense aficionats. Ara fa tres anys, l'Ajuntament va decidir que tocava modificar el curs de la història i el club va ser batejat amb el nom d'Istanbul Basaksehir, buscant sumar aficionats al barri de Basaksehir, una zona d'edificis creats per l'Ajuntament als anys 60 i 70 per donar habitatge als ciutadans que arribaven de l'Anatòlia buscant feina. Aquestes zones pobres estan sent potenciades per l'Ajuntament i per això el club ha assumit el nom del barri. Aquí ha construït un estadi batejat amb el nom de Fatih Terim, el millor seleccionador de la història de Turquia, i en el primer partit del camp nou, el primer gol el va marcar Recep Tayyip Erdogan.

El Basaksehir gaudeix del suport d'empresaris pròxims a Erdogan, el presideix l'exvicepresident de la Federació Göksel Gümüsdag i destaca per fitxar bons jugadors amb el repte de guanyar la lliga i sumar aficionats, ja que d'aficionats, en una ciutat on tenen la seu el Galatasaray, el Besiktas i el Fenerbahçe, en té ben pocs. Per seguir evolucionat, regala entrades, ha arribat a crear una llotja amb taules per sopar mirant el futbol i busca cops mediàtics fitxant jugadors famosos com Emre, exjugador de l'Inter, i Arda Turan ara. El blaugrana passarà a formar part de la campanya per crear un nou club a mida d'Erdogan, sense aficionats que el critiquin, com sí que passa amb clubs com el Besiktas.