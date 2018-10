El Barça Lassa posa a prova la seva millora a la Fonteta de Sant Lluís

El Barça Lassa visita, com a líder de la Lliga Endesa, una de les seves pistes maleïdes les últimes temporades on aquest diumenge (19:15 hores) l'espera el València Basket per posar a prova la solvència del nou projecte blaugrana.

Després d'aconseguir la seva primer victòria a l'Eurolliga contra el Bayern de Munic (83-73), trencant la dinàmica de dues decebedores derrotes a Europa, el Barça reprèn el pols a l'ACB, on segueix invicte a la cinquena jornada.

Malgrat els seus bons registres en aquesta arrencada de la lliga, la solidesa del conjunt català segueix estant en dubte. Els de Pesic van patir per guanyar (78-88) a la pista d'un recent ascendit com el BAXI Manresa i al Palau Blaugrana davant el MoraBanc Andorra (67-63). I encara que van derrotar amb gran solvència Tecnyconta Saragossa (99-55) i Herbalife Gran Canària (98-78), les derrotes en Eurolliga davant aquest mateix equip (87-86) i contra el CSKA de Moscou (95-75) confirmen que els blaugranes encara no donen la talla en els partits de l'alta competició.

A València, un d'aquells duels de la màxima exigència, el Barça tindrà una nova oportunitat per reivindicar-se i seguir creixent. I és que a la Fonteta ha perdut en cinc de les seves sis últimes visites a la lliga regular, tot i que aquell únic triomf va arribar la passada campanya (70-71).

El partit serà especial per al blaugrana Thomas Heurtel, que a València disputarà el seu partit número 200 a la Lliga Endesa. El base francès, a més de la del Barça, també ha defensat les samarretes del Lucentum Alacant i del Baskonia. També per als blaugranes Víctor Claver, Pau Ribas i Pierre Oriola, tres exjugadors taronges que tornen a la pista del seu exequip.

Els de Jaume Ponsarnau, que compten amb les baixes de Joan Sastre, Rafa Martínez i Antoine Diot, reben al Barcelona amb un balanç de dues derrotes i dues victòries, l'última aconseguida la passada jornada, a la pista del Monbus Obradoiro, amb un triple de Sam Van Rossom sobre la botzina (78-81).

El Barça, que segueix sense poder comptar amb l'aler Adam Hanga, qui es recupera d'una operació en el seu genoll esquerre, intentarà repetir el bàsquet coral que li va servir per atropellar al Saragossa la passada jornada.

En l'últim partit van destacar les 8 assistències de Kevin Pangos, els 8 rebots de Pierre Oriola i la capacitat anotadora dels seus homes de perímetre: Pau Ribas (20), Kyle Kuric (16) i Jaka Blazic (15). Malgrat les derrotes acumulades a la pista valenciana les últimes temporades, el balanç de visites del Barcelona a la capital del Túria segueix sent positiu, amb 20 victòries en 36 partits.