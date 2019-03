El Barça Lassa rep l'Estudiantes obligat a recuperar la seva millor versió

El Barça Lassa rep l'Estudiantes (18.30 h) amb el repte d'aixecar el cap després de caure dos cops a Turquia a l'Eurolliga, dues derrotes que han allunyat l'optimisme provocat per la victòria a la Copa del Rei. El Barça Lassa, però, encara lidera la lliga Endesa per davant d'un Madrid que rep el Baxi Manresa.

L'Estudiantes, que va començar la temporada en zona de descens i ha anat reaccionant, voldrà repetir la gesta de la temporada passada, quan va ser capaç de guanyar al Palau Blaugrana. Pesic, que va ser expulsat a la pista del Fenerbahçe, no té baixes per afrontar el segon partit en tot just tres dies. El Barça, de fet, ha perdut tres dels últims cinc partits.

A més de ser un partit històric entre els dos equips, pels precedents, a la pista hi haurà un duel entre dos dels millors equips de la Lliga Endesa en rebots totals: l'Estudiantes és cinquè amb 35,23 i el Barcelona tercer amb 37,18.

Josep Maria Berrocal podrà comptar amb tots els seus jugadors a excepció del pivot Víctor Arteaga, que estarà almenys sis setmanes allunyat de les pistes al fracturar-se el cinquè metacarpià de la mà esquerra en un entrenament la setmana passada. Pesic no té baixes.