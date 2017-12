Un Barça imparable deixa el Madrid a la vora d'un atac de nervis (0-3)

El Santiago Bernabéu s'ha convertit en una joguina a les mans del Barça. L'equip d'Ernesto Valverde ha deixat gairebé sentenciada la lliga guanyant per tercer cop consecutiu al feu madridista en lliga (0-3), després d'un segon temps espectacular en que el Barça ha imposat la seva llei, enduent-se l'alegria facturada a l'equipatge del pont aeri i deixant darrera un Madrid a un pas de l'atac de nervis...a 14 punts dels blaugrana.

Ha estat un clàssic estrany, tant per l'horari, com pel guió. Un primer temps difícil de pair i un segon gairebé perfecte en clau blaugrana. Un guió escrit amb el traç d'un Ernesto Valverde que ja sol fer-ho, això: estudia els rivals al primer temps i els derrota a la segona. Dels badalls de la primera part s'ha passat als crits de la segona. Uns de desesperació, altres d'alegria.

Dos partits oposats en un sol partit, ja que en el primer temps, s'ha fet evident que el clàssic està entrant en un camí perillós en que deixa de ser un espectacle, per convertir-se en un producte. Amb unes graderies cada cop més plenes d’aficionats amb un feix de bitllets a la butxaca, llestos per pagar el que sigui per una entrada pel sol fet de ser-hi, tal com altres van al Teatro alla Scala de Milà sense que els importi qui canta i què canta, el duel entre el Madrid i el Barça s’ha convertit en una marca que atrau i dona beneficis, encara que el partit sigui fluix, com abans del descans. A la segona part en canvi, el partit ha esclatat, tot i que ho ha fet en una sola direcció, afegint-hi dramatisme, doncs res és més èpic que un campió derrotat pel seu enemic. No existeix millor escenari per reivindicar-se que el Bernabéu. Pocs mesos després de la Supercopa blanca, la lliga s'ha tenyit de blaugrana.

540x306 Cristiano Ronaldo, durant el clàssic / REUTERS Cristiano Ronaldo, durant el clàssic / REUTERS

Inicialment, els dos equips han estat incapaços de superar-se. El Barça, prudent, ha perdut la pilota. I el Madrid, més agressiu, ha estat incapaç de superar la defensa d’un Barça competitiu, però víctima sempre de les comparacions amb aquell mateix Barça que era capaç de conquerir el Santiago Bernabéu amb un joc alegre i exuberant. El clàssic matinal però, no semblava ser gens exuberant, inicialment. Un partit tàctic, com es sol dir per ser positius, quan aquells que no són addictes a analitzar les tàctiques badallen, mentre els vermuts, que haurien d’alegrar, van tancant els teus ulls per manca d’emocions.

No ha sorprès el Barça. Valverde arribava amb les cartes marcades. Sense Deulofeu, Dembélé i Alcácer, l’equip blaugrana estava destinat a jugar amb un 4-4-2 amb Paulinho. I així ha estat. Zidane en canvi, tenia més on escollir i finalment ha decidit emprenyar Isco, deixant-lo fora, per introduir un obrer incansable com Kovacic, un bon jugador, sense la imaginació picassiana del malagueny. El Madrid ha estat més ambiciós, ja que sortia a jugar amb una espada de Dàmocles al coll. Allunyant de la classificació d’un Barça líder, l’equip blanc necessitava guanyar com sigui i ha intentat intimidar ja abans de l’inici del matx, amb una lona darrera d’un gol recordant els cinc títols guanyats aquest 2017 i Ramos passejant el Mundial de clubs després de sortir al terreny de joc sense passadís blaugrana.

15 gols de Messi al Bernabéu Més que Di Stefano (13) i Raúl (12).

Els deixebles de Zidane han entregat la pilota al Barça, pressionant a dalt de tot. Una pressió angoixant que obligava a Ter Stegen a xutar la pilota en llarg cap al cap d’un Paulinho convertit en el migcampista més ofensiu, jugant en ocasions més avançat que Messi. Marcelo i Carvajal pujaven a pressionar els laterals blaugrana, i el Barça no aconseguia trobar forats, perdent la pilota. Als dos minuts, Cristiano ha marcat de cap a la sortida d’un córner, en fora de joc. I durant el primer temps, els blancs han donat més sensació de perill, amb una gran aturada de Ter Stegen a Cristiano i una rematada de cap de Benzema al pal, en l’única ocasió en que Vermaelen ha perdut la marca del francès.

La millor ocasió del primer temps però, ha estat d’un Barça inexistent en atac durant 30 minuts. 30 minuts frustrants en que els elogis eren per a Piqué i Sergi Roberto, ferms en defensa, ja que ni Iniesta ni Messi aconseguien ser protagonistes. Només Paulinho ha rematat. Primer en guanyar l’esquena de Varane, amb una gran passada de Messi, engaltant un xut destinat a ser gol fins que els dits de Keylor Navas s’han interposat entre el brasiler i la glòria. I després amb una bona jugada col·lectiva d’Alba, Iniesta i Messi, amb rematada de cap del brasiler. A un partit sense un control clar, amb marques personals i igualtat, ha estat Paulinho, qui no necessita tocar, però ataca bé els espais, qui millor ha entès un clàssic ensopit.

540x306 Paulinho intenta controlar una pilota contra el Madrid / EFE Paulinho intenta controlar una pilota contra el Madrid / EFE

Un partit diferent després del descans

El Barça però, sol despertar a les segones parts. I malgrat que els rivals ho saben, la història es repeteix. A la primera part, la possessió i la grapa eren del Madrid. A la segona, el Barça ha tocat més, dominant el terreny de joc. A mesura que canviaven les ombres sobre el Bernabéu, amb el sol del migdia madrileny il·luminant mig camp i donant l’esquena a l’altre, canviava un partit en que el Barça ha utilitzat la pilota per protegir-se millor. La llum l'ha posada el Barça. El Madrid ha acabat derrotat en la foscor.

El Barça madura els partits aquest any, cuina a foc lent, juga amb els nervis dels rivals. Un Barça in crescendo que ha aconseguit colpejar primer gràcies a una jugada col·lectiva. Busquets ha tret la pilota espolsant-se de sobre Kroos amb dos cops de maluc propis d'una ballarina de tango, connexió amb Rakitic i el croat ha trobat una autopista sense peatge ja que Kovacic, qui tenia la missió de seguir Messi, com havia fet a la Supercopa, ha preferit vigilar l’argentí, sense pilota, permetent al seu compatriota avançar i donar la pilota a Sergi Roberto. El reusenc, que sempre rendeix al Bernabéu, ha donat a un Suárez molt endollat el gol del 0-1. I els nervis s’han apoderat del Madrid.

Els nervis del Madrid i d'un Ramos que ha reaccionat al gol agredint a Suárez, amb un cop al rostre de l'uruguaià que era clarament vermella, però l'andalús ha estat indultat. Zidane, veient que estava perdent alguna cosa més important que el partit, ha preparat un doble canvi, però quan Bale i Asensio eren llestos a la banda per entrar, el Barça ha sentenciat amb un nou atac col·lectiu en que Suárez ha fallat un gol clar. Paulinho ha caçat la pilota i la seva rematada l'ha aturat amb les mans Carvajal, frustrat. Penal i vermella. I feina feta, amb Messi marcant el seu 25è gol al Madrid, 15 d'ells al Bernabéu.

Zidane s'ha vist obligat a reforçat l'equip amb Nacho, per un Benzema xiulat, i després ha donat minuts a Bale i Asensio, per Casemiro i Kovacic. Valverde ha respost donant descans a Iniesta per Semedo. El portuguès s'ha situat al lateral, i Sergi Roberto ha ocupat el lloc del capità al mig del camp, liderant un partit en que el Barça hauria pogut fer encara més gols. Valverde també ha premiat un incansable Paulinho canviant-lo per André Gomes, qui ha fallat un gol clar, i Aleix Vidal, qui ha fet el 0-3 definitiu tot just dos minuts després d'entrar per Sergi Roberto, mentre des de la graderia, amb els seus telèfons, molts madridistes anul·laven les taules que havien reservat per dinar, després de perdre la gana.

Una fam que no ha perdut Messi. Ni Suárez. Ni el Barça. Un Barça més pausat, però dur com una roca. Amb unes estadístiques impecables i un lideratge més ferm que mai després d'haver tancat la ferida oberta fa mesos a la Supercopa, tal com ho fan els campions.