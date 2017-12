El Barça torna a la feina amb un ull posat en el mercat d’hivern

Els jugadors del Barça marxaven de vacances per Nadal amb la satisfacció de la feina ben feta. Líders indiscutibles d’una Lliga que tenen ben encarrilada, classificats per als vuitens de la Champions i de la Copa i amb un triomf al Bernabéu (0-3) com a cirereta del pastís. Aquest dissabte tornaven a la feina a la Ciutat Esportiva, una setmana després, per començar a preparar la segona meitat de la temporada.

Valverde encara no va poder comptar amb Messi, Suárez i Mascherano, els futbolistes sud-americans que, com és habitual, passen el Cap d’Any als països d’origen i que no s’incorporen al grup fins al dia 2 de gener. Per tant, només tindran dos dies d’entrenament abans de jugar el primer compromís del 2018, el partit de Copa a Vigo. El tècnic haurà de decidir si els fa jugar o els reserva per al cap de setmana. El seu predecessor, Luis Enrique, va apostar els dos últims anys per incloure’ls a l’equip titular malgrat que també havien tornat tard de vacances. No va ser així en la primera temporada de l’asturià a la banqueta, on va reservar Messi però va fer jugar Suárez, en la derrota al camp de la Reial Societat (1-0) que va estar a punt de provocar el cessament de l’entrenador.

Qui no va fallar al primer entrenament és el brasiler Paulinho, que, a diferència dels companys sud-americans, ha passat les festes a Barcelona. A l’espera de la decisió final sobre Messi i companyia, Valverde va cridar dos futbolistes del filial, Aleñá i Arnaiz.

Dembélé ultima el retorn

Tampoc va fallar Ousmane Dembélé, futbolista que ultima el seu retorn a la competició, previst per a aquest mes de gener. Lesionat el 16 de setembre a Getafe, i operat tres dies després de la ruptura del tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra, el davanter francès començava el camí de la recuperació, que els serveis mèdics del Barça van xifrar en entre tres mesos i mig i quatre mesos. El futbolista, però, volia escurçar els terminis i reaparèixer al clàssic del 23 de desembre, fet que els serveis mèdics del club van frenar en sec per minimitzar riscos d’una possible recaiguda.

Dembélé començava a fer cursa contínua el 6 de novembre. Un mes després feia part de l’entrenament amb els companys i el 14 de desembre completava el primer entrenament amb el grup. El seu retorn no té data fixa tot i que el club el va fer servir inicialment de reclam publicitari per al partit de Lliga contra el Llevant (diumenge 7 de gener). Una campanya que finalment es va retirar.

Mascherano i Coutinho

En paral·lel a la competició, al Barça li espera un mes de gener en què el mercat de fitxatges cobrarà protagonisme, tant per les possibles entrades com per les hipotètiques sortides. Ara per ara, sembla que Mascherano ho té tot preparat per fer les maletes i deixar el club abans de final de mes. El Jefecito, que reclama minuts en vistes al Mundial de Rússia, té una bona oferta de la Xina. Si finalment marxés, l’entitat blaugrana reforçaria la posició amb un central. Un dels que té opcions d’ocupar-la és el colombià Yerry Mina, actualment al Palmeiras brasiler, per qui el Barça té reservat un dret preferencial de compra.

En el capítol de sortides, el club està pendent d’Arda Turan, un dels jugadors més ben pagats de la primera plantilla i que no entra als plans de Valverde. Gerard Deulofeu, Aleix Vidal i André Gomes són els altres noms que han sonat per abandonar el club aquest hivern, mentre que en el capítol d’incorporacions el Barça està pendent de Coutinho, jugador que ja interessava a l’estiu però que no va poder fitxar perquè el Liverpool es va negar a vendre’l.