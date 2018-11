Barcelona recupera el Supercross deu anys després

El Supercross de Barcelona va desaparèixer del calendari per culpa de la crisi econòmica. Aquest any, una dècada després de l'última edició, aquesta cursa d’exhibició torna al Palau Sant Jordi el dissabte 17 de novembre a partir de les 18 h. Els nord-americans Malcolm Stewart i Josh Grant seran els principals reclams en modalitat de 'supercross'. I no hi faltarà el campionat de salts 'freestyle', que posarà el punt final a l’espectacle, amb la presència del francès Tom Pagès, número u mundial de l’especialitat.

El Supercross & Freestyle de Barcelona, que arribarà a la 20a edició, s'ha presentat aquest dimarts al Museu Olímpic. No hi van faltar alguns dels pilots de casa que seran a la cita, com Joan Cros, Nil Arcarons o Nil Bussot ('supercross'), a més d’Edgar Torronteras i Antoni Navas ('freestyle').

Els promotors de l’acte han lamentat que el Supercross & Freestyle de Barcelona coincidís amb el de París, fet que els ha dificultat portar més pilots de primer nivell. De totes maneres, destaquen el “bon ritme” de venda d’entrades i confien a omplir el Sant Jordi.