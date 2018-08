Bartomeu: "La Masia funciona. Qui tingui dubtes, el convido a visitar la Ciutat Esportiva i l'Estadi Johan Cruyff"

Josep Maria Bartomeu ha parlat durant el 39è Congrés Mundial de Penyes del FC Barcelona, mostrant-se satisfet pel mercat de fitxatges, mercat que encara no dona per tancat. El president blaugrana, qui ha tingut un record per Sandro Rosell, qui segueix "en presó preventiva d'una manera injusta", ha explicat que aquesta temporada "hem d'aspirar a guanyar-ho tot. Cal arribar a totes les finals i guanyar-les. Ja la vam començar guanyant la Supercopa. Va ser una victòria de mèrit davant un rival més rodat i va convertir Messi en el jugador amb més títols en la història del Barça".

Sobre l'actual plantilla, ha explicat que "estem completant una plantilla excel·lent amb jugadors amb experiència, de casa i de fora. Ens ajudaran a tenir èxits. Hem incorporat a joves com Lenglet, Arhtur o Malcom, que s'adaptaran ràpidament a la manera de jugar del Barça. Vull recalcar el fitxatge de Vidal, que és un jugador amb experiència, qualitat contrastada i caràcter, que donarà equilibri a l'equip. També vull parlar dels joves, com Aleñá, que passa al primer equipo.Hay altres que ja comencen a destacar, com Miranda, Riqui Puig i Abel Ruiz. Estic segur que amb la formació que els donarem, arribaran ràpid al primer equip. Hi ha coses irrenunciables: l'estil i el futbol formatiu. Formen part de la singularitat de l'equip. La majoria dels jugadors que van guanyar la Youth League segueixen al club".

Bartomeu ha afegit que "el mercat acaba el dia 31 d'agost i seguirem atents. Estem satisfets de les altes i les baixes. Cal agrair la tasca de Grau, segura, Abidal i Planes. Estan fent una bona feina. tenen el nostre suport per fer el que creguin que han de fer per millorar el nostre equip ". Finalment, sobre Andrés Iniesta, Bartomeu ha explicat que "tornarà al Barça per fer altres tasques que ja hem parlat amb ell".