Bartomeu remodela la junta i presentarà una denúncia contra Rousaud

Just un mes després de començar el confinament que ha silenciat el Camp Nou i buidat la caixa del Barça, la directiva blaugrana es va veure les cares en la tercera junta feta per videoconferència. Però respecte el darrer cop, faltaven sis cares, les dels directius que han presentat la dimissió aquests darrers dies. Josep Maria Bartomeu va liderar una Junta Directiva on finalment es van oficialitzar els canvis que ha anat pensant les darreres setmanes, amb l’objectiu d'afrontar un final de temporada en que el seu mandat tremola.

Així, a proposta del president, la Junta Directiva ha aprovat el nomenament de Jordi Moix com a vicepresident econòmic i patrimonial; Pau Vilanova com a vicepresident institucional; Oriol Tomàs com a vicepresident de l’àrea comercial; Marta Plana com a secretària de la Junta Directiva; i David Bellver com a tresorer. D’altra banda, Javier Bordas serà el directiu responsable del primer equip de futbol, mentre que Xavier Vilajoana s’ocuparà del Barça B, del Juvenil, del futbol formatiu i del futbol femení. Els directius responsables del Comitè de Compliance seran la secretària de la Junta, Marta Plana, i el tresorer, David Bellver, mentre que Joan Bladé, a banda de continuar com a responsable dels equips de bàsquet, serà el responsable del Comitè de Control i Transparència.



La directiva encara no ha anunciat el nom dels nous directius que Bartomeu vol incorporar els propers dies per tal de tenir el mínim de 14 directius que exigeixen els estatuts, tot i que fonts del club afirmen que alguna d’aquestes incorporacions ja està gairebé llesta per ser anunciada en breu. Els 13 directius, un d’ells el mateix Bartomeu, van afrontar el tràmit incòmode per tot el soroll que ha provocat, d’acceptar la dimissió dels seus sis antics companys d’aventura: Emili Rousaud, Enric Tombas, Maria Teixidor, Silvio Elías, Jordi Calsamiglia i Josep Pont. Des de dins de la junta algunes veus admeten que cada un dels sis casos es valora d’una forma diferent, ja que alguns han marxat en silenci, altres amb comunicats conciliadors i un d’ells, Emili Rousaud, atacant a la gestió de Josep Maria Bartomeu.

Acció penal contra el Sr. Emili Rousaud

De fet, a la junta s'ha decidit "interposar la correspondent acció penal" contra Rousaud, qui va dir que algú havia posat la mà a la caixa en el cas Barçagate. El comunicat del club afirma que "davant les greus i infundades acusacions formulades pel senyor Emili Rousaud, la Junta Directiva nega categòricament qualsevol acció susceptible de ser qualificada de corrupció i, en conseqüència, ha acordat interposar la corresponent acció penal. El Barça no pot tolerar acusacions que perjudiquen greument la imatge de la institució. L’acció penal que s’interposarà és en defensa de l’honorabilitat del Club i dels seus treballadors. D’altra banda, aquestes manifestacions es van realitzar sabent de l’existència d’una auditoria en curs que ha de posar el punt final a aquesta qüestió".

L’entorn de Bartomeu recorda que les dimissions van arribar perquè el president va explicar a la major part dels sis directius que ja no els volia al seu costat. Les versions però, difereixen. Des de el club s’acusa alguns dels assenyalats de criticar els jugadors, fet que nega un Rousaud qui afirma que tot plegat és conseqüència del cas Barçagate, ja que ell va ser de les veus més crítiques. Segons Rousaud, Bartomeu prefereix encarar uns mesos claus sense veus dissidents. Mesos claus en part per la situació econòmica, cada cop més complicada per culpa de l’impacte del covid-19 a uns pressupostos amb poc marge de beneficis i per l’ombra allargada del Barçagate.

Malgrat que Price Waterhouse Coopers, la empresa encarregada de fer l’auditoria que investiga el cas, va negar haver acabat la seva feina, Rousaud ja va dir que aquesta auditoria demostraria que la informació publicada per la cadena SER era certa. És a dir, que el Barça va mentir quan ho va negar públicament tot. Segons la SER de fet, van ser sis les empreses contractes per serveis de monitorització de les xarxes, empreses que van treballar per sis departaments diferents del club (La Masia, el Barça Innovation Hub, Actius Digitals, patrocinis, Mitjans de Comunicació i la Fundació FCB) sempre amb factures inferiors als 200.000 euros per evitar haver de justificar els encàrrecs a la comissió de seguiment, encarregada d’analitzar cada pagament fet per un import superior a aquesta xifra.

El Barça va insistir a la junta que "considera que la gran virtut de l’auditoria encarregada a una empresa de gran prestigi com PWC és que haurà fet un estudi total de totes les qüestions relatives a aquests serveis, que determinarà la correcció, o no, dels serveis contractats i, sobretot, que determinarà l’existència, o no, de conductes individualment determinables que hagin pogut perjudicar el Club. La Junta Directiva ha acordat que, un cop completada l’auditoria, n’analitzarà el contingut i les conclusions que se’n derivin, n’informarà públicament, i prendrà les decisions i adoptarà les mesures que corresponguin, en funció del seu resultat final".