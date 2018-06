La natació i el triatló porten les primeres medalles catalanes dels Jocs Mediterranis

260x366 Mireia Belmonte va guanyar una plata / EFE Mireia Belmonte va guanyar una plata / EFE

Jessica Vall, amb el seu or als 200 metres braça, i Mireia Belmonte, amb la medalla de plata als 800 metres lliures, van acaparar el protagonisme de la segona jornada dels Jocs Mediterranis 2018, que des de divendres se celebren a Tarragona. La plata de Marina Garcia, també als 200 metres braça, la de Joan Ballester i el bronze d'Àlex Castejón en la mateixa prova en versió masculina van ser les altres fites catalanes en aquesta primera jornada de les competicions de natació.

Tot i la medalla de plata que va aconseguir Belmonte, la badalonina va decebre en la prova en què era la màxima favorita, els 400 metres estils, en què va quedar setena. En aquesta disciplina la medalla d'or va ser per a la mallorquina Catalina Corró, una nedadora que va superar un tumor cerebral fa un any. Belmonte tampoc va poder als 800 metres lliures amb la italiana Simona Quadarella, que va dominar la prova amb autoritat des del primer moment, amb avantatges de vora dos segons. La tradicional tendència de Belmonte a anar de més a menys feia concebre esperances que pogués canviar de ritme a la segona meitat de la cursa, però la italiana, molt més especialitzada en aquesta distància, no va afluixar i fins i tot va incrementar la seva freqüència agafant més distància sobre la catalana.

Després del debut desigual de la nedadora badalonina, caldrà veure quin rendiment pot oferir els pròxims dies. Belmonte, que està en plena preparació per als europeus i que, per tant, no passa pel seu millor moment de forma, competeix en un total de sis disciplines, entre les quals els 200 metres papallona, on també és la màxima favorita després de la medalla d'or que va aconseguir el 2016 als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Belmonte, la gran estrella d'aquests Jocs, busca a Tarragona el seu primer or als Jocs Mediterranis després de les dues medalles de plata de l'edició del 2009, a Pescara.

La delegació espanyola va obtenir també la medalla de plata de Lodon Muñoz en els 100 metres lliures masculins i la de bronze als relleus lliures 4x200 femenins. De la resta de la jornada destaquen la plata de la catalana Anna Godoy en el triatló d'Altafulla i la plata i el bronze respectivament per a Antonio Serrat i Antonio Benito en la competició masculina. La gran decepció catalana va ser l'asconenca Sònia Franquet, que, tot i ser una de les clares aspirants a medalla, va quedar fora de la final de tir perquè es va situar en novena posició. L'altra nota negativa continua sent la baixa afluència de públic a totes les competicions.