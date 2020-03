Chen referma el seu suport a la plantilla

L’endemà d’empatar davant l’Atlètic, el president de l’Espanyol, Chen Yansheng, ha assistit a l’entrenament del primer equip masculí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Hi ha anat acompanyat del conseller Mao Ye Wu, el director de futbol professional, Rufete, i el director general, José María Durán Farré. Tots han enviat ànims a la plantilla de cara al tram final d'aquesta temporada. “Ens ha donat missatges de confiança i de suport. Ens ha dit que treballem tranquils però amb més força que mai. En situacions bones és molt fàcil, però en un moment en què la situació a la classificació no és la millor, ens ha transmès total normalitat”, ha apuntat en roda de premsa Iturraspe. El migcampista basc ha deixat clar que Chen “confia” en la plantilla.

Motius per creure en el miracle no li falten. I és que, des de l’arribada d’Abelardo i dels reforços hivernals, l’Espanyol viu el millor moment pel que fa a sensacions i resultats de tota la temporada. Amb vuit partits de Lliga amb l’asturià a la banqueta, ja han aconseguit els mateixos punts que es van sumar en les primeres 18 jornades amb David Gallego i Pablo Machín. Una xifra que té especial mèrit tenint en compte que dels vuit rivals sis se situen en el top ten de la Lliga. Es tracta d'uns resultats que ajuden a reforçar la moral del grup de cara al tram final, en què serà necessari complir també davant dels modestos per sumar tots els punts que li falten.

Durant l’era Abelardo, l’Espanyol és el dotzè equip que més punts ha sumat a Primera. Si bé els resultats obtinguts (dues victòries, quatre empats i dues derrotes) no han canviat la situació que viu l’equip a la classificació (els blanc-i-blaus es mantenen últims, amb la salvació a cinc punts), el cert és que aquest últim tram li ha permès escurçar distàncies amb sis dels deu últims classificats. Ha retallat un punt al Valladolid, dos a l’Osasuna (el pròxim rival dels espanyolistes) i a l’Eibar (que encara té un partit pendent, davant la Reial Societat), tres al Betis, el Mallorca i el Leganés (aquests dos últims, rivals directes en la lluita per la permanència) i quatre al Llevant. Per contra, l’Alabès ha ampliat la distància en dos punts, i el Celta, revifat amb Òscar García, n’ha sumat un més.

L’actual tendència no salvaria l’Espanyol

Tot i la millora de resultats experimentada amb Abelardo, l’Espanyol necessita fer un pas més per escapar del descens. I és que, si tots els equips mantinguessin el ritme de punts des de l’arribada del preparador asturià a l’RCDE Stadium, els blanc-i-blaus acabarien el curs en posicions de descens. Amb Abelardo, l’Espanyol suma 1,25 punts per partit, una xifra significativament per sobre dels 0,62 que va registrar David Gallego o dels 0,5 de Pablo Machín. La projecció de les pròximes 12 jornades, si es manté aquesta tendència, el situa amb 35 punts. Per sota quedarien el Leganés (seguint la mateixa projecció, acabaria amb 30 o 31 punts) i el Mallorca (entre 32 i 33). Els blanc-i-blaus acabarien la temporada a quatre punts de l’Eibar (39) i a uns sis del Celta, el Llevant i el Betis (41). Afortunadament per als blanc-i-blaus, aquestes xifres encara són només una predicció estadística. Encara queda temps, però les urgències obliguen a començar a sumar de tres en tres.