Nous documents comprometen el Manchester City per un suposat finançament il·legal

La revista alemanya 'Der Spiegel' ha publicat nous documents que acusen el Manchester City de trencar les lleis econòmiques de la UEFA, fet que podria provocar una sanció greu al club anglès, una de les quals podria ser l'expulsió de la Champions League de cara al futur durant una o més temporades.

El City està sent investigat per la Federació anglesa per un cas relatiu als drets sobre el jugador Bruno Zuculini, una investigació que podria acabar en multa econòmica. Però el cas greu és el que va publicar 'Der Spiegel', que situa la UEFA en una situació incòmoda perquè haurà de decidir què fer amb un dels clubs més poderosos.

La clau del cas és la documentació publicada que demostraria que el propietari del club, el xeic d'Abu Dhabi Mansour bin Zayed al-Nahyan, ha posat diners de manera irregular al City, amb un finançament addicional. La Unió Europea, de fet, ja estaria investigant la UEFA després que es filtressin diversos correus electrònics el novembre passat que semblen demostrar com s'utilitzava el finançament directe d'Abu Dhabi United Group, el fons d'inversió propietat de Bin Zayed per complementar els acords de patrocini.

Les regles de la UEFA estableixen un estricte límit dels efectius que un propietari pot injectar directament a un club per prevenir la sobreinflació en el mercat del futbol. En un correu del 2010 publicat aquest cap de setmana, un dels caps del City, Simon Pearce, escriu a un executiu de la marca de patrocini Aabar, d'Abu Dhabi, un correu on diu que "com hem comentat, l'obligació directa anual d'Aabar és de 3 milions de lliures. Els 12 milions restants vindran de Sa Majestat".

L'any 2014 el City es va comprometre a complir la normativa en el futur a canvi d'un càstig menor per les infraccions que ja havia comès.