Comença la pretemporada per a un Barça irreal

El nou Barça 2018/19 comença aquest dimecres la pretemporada. Però ho farà amb molts pocs efectius del primer equip, perquè alguns jugadors encara són al Mundial, i d’altres fa pocs dies que han començat les vacances. A més, l’única cara nova del segon projecte de Valverde, Arthur Melo, aterrarà aquesta tarda i no s’integrarà al grup fins divendres.

La d’Arthur serà, de moment, l’única novetat d’una plantilla on ja no hi seran Iniesta, Paulinho ni Deulofeu. En els pròxims dies s’hauran d’anar aclarint altres entrades i sortides. De moment, els entrenaments començaran amb un únic titular: Sergi Roberto. El reusenc és un dels que està citat avui, juntament amb Cillessen, Semedo, Digne, Denis Suárez, Aleix Vidal, André Gomes i Alcácer. També hi haurien d’acudir els cedits -Rafinha Alcántara, Douglas, Samper i Munir- i els dos futbolistes que pugen del Barça B: Carles Aleñá i Oriol Busquets, tot i que ni aquests dos ni Samper no podran entrenar-se al ritme dels companys perquè arrosseguen lesions. D’aquesta desena de futbolistes, ben pocs continuaran, perquè el club els està buscant equip.

L’equip treballarà fins al 23 de juliol a Barcelona i després volarà cap als Estats Units, on disputarà la International Champions Cup. En aquesta competició el Barça confia comptar ja amb Clément Lenglet. Els internacionals que han disputat el Mundial s’afegiran als entrenaments després de la gira americana.