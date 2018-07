Djokovic supera Nadal a la segona final maratoniana de Wimbledon

Novak Djokovic acompanyarà Kevin Anderson a la final de Wimbledon. El tenista serbi ha derrotat Rafa Nadal a la segona semifinal, també maratoniana, que ha durat més de cinc hores (6-4, 3-6, 7-6, 3-6 i 10-8).

El partit havia començat divendres al vespre i s'ha acabat aquest dissabte a la tarda, per la normativa que impedeix jugar a l'All England Club més enllà de les 11 de la nit, hora local. I tot perquè la semifinal anterior, entre Anderson i Isner, s'havia allargat més de sis hores i mitja i es convertia en el segon partit més llarg de la història del torneig –i la semifinal del Grand Slam que ha durat més de tots els temps–.

Dos dies de partit

Nadal i Djokovic havien començat a disputar el seu partit conscients que no acabarien a temps i buscant un avantatge decisiu per a la segona mànega. El serbi, amb un servei més eficaç, s'havia situat al davant en el marcador, amb dos sets, l'últim aconseguit en el 'tie-break'.

Tot quedava pendent de la resolució d'aquest dissabte, també amb la pista central coberta –com havia començat el partit, el dia abans–. En aquesta ocasió Nadal ha millorat notablement el seu servei i ha aconseguit guanyar el quart set per igualar el partit contra un Djokovic que jugava a la defensiva.

Semblava que, en la igualtat màxima, Nadal podia imposar-se en els punts, però el serbi ha sabut canviar el ritme a l'equador del cinquè set, amb 3-3 al marcador. Nadal ha començat a patir per guanyar el servei mentre que Nole, més precís en els cops guanyadors, agafava un lleuger avantatge.

Una moneda a l'aire

Malgrat això, s'ha mantingut la igualtat perquè, quan el serbi s'avançava, Nadal responia amb la seva rauxa característica. I quan el manacorí s'avançava apareixia la versió més solvent del seu rival, que es felicitava després del partit per haver posat el punt final a quinze mesos d'insomni, els que ha viscut allunyat del seu millor tenis.

Així doncs, en un joc de sensacions i gran espectacle, amb cops que han fet aixecar reiteradament els aficionats, la semifinal s'havia de resoldre per detalls minúsculs. Sis a sis, set a set, vuit a vuit... fins al 9-8 per a Djokovic i servei per a Nadal. El servi s'ha situat 0-40 i deixava el manacorí contra les cordes. Aquest cop sí, Djokovic no ha desaprofitat el caramelet.

D'aquesta manera, Djokovic, que continua en línia ascendent, intentarà arribar a la seva cinquena final a l'All England Club, on s'ha imposat en tres ocasions (2011, 2014 i 2015).