L'Espanyol tanca el mercat hivernal fitxant Oier, porter del Llevant

L'Espanyol tancarà el que sens dubte ja és el mercat hivernal més mogut de la seva història –almenys, pel que fa a les arribades– amb una quarta incorporació: el porter Oier Olazabal reforçarà la porteria blanc-i-blava a canvi d'1,5 milions. El porter basc no s'ha entrenat aquest divendres amb el Llevant després que dijous a la nit s'acceleressin les negociacions entre els dos clubs. El fins ara jugador del Llevant tenia contracte amb el conjunt granota fins al 2021. Firma amb l'Espanyol per dues temporades i mitja (fins al 2022) amb una més d'opcional. Olazabal volia sortir del Llevant després de quedar eclipsat per Aitor Fernández, que l'ha condemnat a l'ostracisme. Aquest curs, de fet, només havia disputat 112 minuts en dos partits de Copa del Rei. L'Espanyol incorpora Olazabal pensant en afegir competitivitat a Diego López, a qui podria substituir la temporada vinent si no renova el contracte que li queda. Ara està per veure si aquesta incorporació implica la sortida d'Andrés Prieto de la plantilla.

El porter basc, de 30 anys, torna sis anys després a Barcelona, una ciutat que coneix a la perfecció per la seva etapa al futbol base del Barça, on va jugar del 2007 al 2014. Olazabal només va arribar a disputar dos partits amb el primer equip blaugrana, d'on va acabar marxant, eclipsat per l'arribada de Ter Stegen i Bravo. En els últims anys ha jugat en diversos equips de la Lliga, com el Granada, la Reial Societat i el Llevant. Al Ciutat de València és on ha tingut més continuïtat (55 partits des del 2017). En la primera temporada al Llevant li va costar dotze jornades treure-li la titularitat a Raúl Fernández. Va acabar el curs 2017-18 i va començar el 2018-19 sent titular, però a mitjans d'aquest últim curs va veure com Aitor Fernández el tornava a portar a la suplència. L'últim partit de Lliga que va disputar amb el Llevant va ser una contundent derrota davant del Sevilla (5-0) el 26 de gener del 2019. El 12 de gener passat va disputar contra el Jaén el seu últim duel de Copa, on va ser substituït al minut 22 per una lesió muscular de grau 1 al múscul quadrat femoral de la qual ja s'ha recuperat.