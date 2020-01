L’Espanyol, pendent de Competició pel cas Williams

L’Espanyol haurà d’esperar aproximadament un mes per conèixer la resolució del Comitè de Competició sobre els insults racistes que van proferir 12 seguidors ja identificats a Iñaki Williams dissabte a l’RCDE Stadium. Tot i que aquests incidents no van ser recollits ni per l’acta arbitral ni en l’informe de la Lliga, aquest organisme ha entrat d’ofici en el cas i ha anunciat l’obertura d’un “procediment extraordinari”. Primer es designarà un instructor, després els dos clubs podran presentar les al·legacions pertinents i finalment es dictarà una resolució.

Sobre aquests incidents s’hi ha pronunciat l’APMAE, que va condemnar els insults i va felicitar el club per la ràpida identificació dels presumptes responsables. Aquest organisme, però, va avisar que seria “del tot injust i desproporcionat" un possible tancament total o parcial de l’RCDE Stadium per aquest episodi. En cas que fos aquest el càstig al club, l’APMAE ja ha anunciat que “estudiarà dur a terme les accions legals oportunes contra l’organisme que ho decreti”.

Lluís, a prop del Tenerife

En clau esportiva, l’Espanyol treballa per alleugerir una plantilla amb excedent de jugadors. Excloent el lesionat Corchia, que ja no té dorsal, Abelardo treballa actualment amb 28 futbolistes, tres dels quals amb fitxa del filial. Qui està més a prop de sortir és Lluís López, que en les pròximes hores tancarà la seva cessió al Tenerife fins a final de curs. El conjunt canari no disposarà d’opció de compra, però allà el jove central disposarà d’uns minuts que no està tenint en un Espanyol amb cinc centrals.