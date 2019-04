Eusebio Sacristán: “Assumeixo que una part de l’afició estigui emprenyada amb mi”

“Som conscients de la situació que vivim: volem que arribi la permanència, i veure que no l’acabem de tancar ens pot portar a tenir un pèl d’ansietat. Demano a tothom que doni suport al Girona i tingui respecte per la plantilla. Intentarem analitzar què ha passat, i assumeixo que una part de l’afició estigui emprenyada amb mi, però espero que continuïn al nostre costat perquè ens hi esforçarem”, ha dit Eusebio, abatut després de veure com els seus homes han acumulat la quarta derrota consecutiva del curs, la cinquena en sis partits. “Estic dolgut per la derrota, és dur encadenar una ratxa tan negativa com aquesta. Hem tingut la possibilitat de sumar punts importants, però la realitat diu que no ho hem aconseguit. Ens trobem en un moment difícil, però hem de ser forts i aixecar-nos, passar junts el moment de dol. Ens agradaria estar millor, però no és així”.

L'entrenador val·lisoletà ha rebut una xiulada descomunal quan ha decidit canviar un actiu Roberts per Doumbia. “He pres la decisió perquè he entès que necessitàvem una cosa diferent en atac, i Roberts feia molt de temps que no jugava un partit complet. Podia haver escollit qualsevol altre jugador, però l’he triat a ell. Respecto l’esbroncada però soc jo qui és cada dia al costat dels futbolistes i qui sap com es troben”, ha valorat Eusebio, que se sent amb la capacitat adequada per reaccionar. “A títol personal, intento transmetre la millor energia. Tots patim, tots. Però soc el primer que ha d’estar tranquil i fort per intentar ajudar la meva plantilla. No els puc retreure res, als jugadors, perquè ho donen tot”.

L’aspecte mental serà determinant en les sis jornades que queden per acabar la Lliga. Consecutivament visitaran el Celta i el Valladolid, dos rivals directes. “Haurem de treballar l’estat d’ànim per valorar tot el que tenim. Aquest club ha treballat molt per ser a Primera, i ara ens hem de tornar a guanyar el premi de mantenir-nos-hi. Lluitarem per tenir els punts que facin falta. Quan passes per una dinàmica com aquesta, en què fa dies que no puntues, tot fa pujada. Però només ho podem capgirar des de la confiança i estant units”. Eusebio també ha reconegut que l’equip cometia moltes errades que li impedeixen desequilibrar. “Amb el marcador en contra no hem tingut la fluïdesa necessària per concretar ocasions. També he trobat a faltar una certa claredat en els metres finals, però hem estat a prop d’igualar el partit. Fem mèrits? Sí, però si no ens arriba l'ocasió, també hem de tenir present que alguna cosa no estem fent bé del tot: detalls en les centrades, pèrdues en zona de finalització... Continuarem insistint-hi”.