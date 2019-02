El Reial Madrid no va pair bé la derrota a la final de la Copa del Rei, va criticar amb duresa l’última decisió arbitral i les pròximes hores utilitzarà tots els altaveus per estendre els seus dubtes sobre el VAR del futbol a l’ instant replay del bàsquet. “Jo crec que ha sigut un tap legal. És el segon any que hi ha una desgràcia arbitral contra el Madrid. Nosaltres pensem el que pensem, però ens ho reservarem”, va deixar anar Juan Carlos Sánchez, director de la secció de bàsquet del Reial Madrid. El club blanc va demanar a l’ACB que fes un comunicat dient que s’havia equivocat. “Tinc deu o dotze vídeos al mòbil en què es veu clar el que ha passat a la jugada”, va afegir.

El enfado de Felipe Reyes. pic.twitter.com/ObC2pj3mRD — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 17 de febrer de 2019

“No és un tap, és un rebot”, va dir Pablo Laso, entrenador de l’equip blanc. “Això és un robatori, són uns lladres”, va cridar Felipe Reyes a l’arribar al vestidor del pavelló. “És una vergonya”, va afegir Rudy Fernández. Les imatges dels jugadors en calent van ser captades per #Vamos.

Pesic evita la polèmica

Després de quatre temporades decebedores, el Barça Lassa es va encomanar a Svetislav Pesic. Fart de canviar la plantilla de dalt a baix cada estiu i de no encertar amb cap entrenador ni director esportiu, el club blaugrana va treure el tècnic serbi de la jubilació i el va situar a la banqueta del Palau Blaugrana. L’aposta de Josep Maria Bartomeu no va tenir el consens de tothom, però el president recordava el mètode de treball de Pesic de l’anterior etapa i no va dubtar. Un any després l’aposta ha afegit dues Copes del Rei al palmarès culer i té l’equip blaugrana com a líder de la Lliga Endesa. El malson permanent d’Europa s’ha convertit en il·lusió, i el conjunt, que ocupa la cinquena posició, està ben situat per disputar els play-off pel títol.

“La manera com hem guanyat és molt important. Hem jugat un partit contra un gran rival com el Reial Madrid”, va dir Pesic, que no va voler entrar a valorar les queixes del club blanc. El tècnic serbi va preferir posar l’accent en el vessant esportiu. “Vull parlar de bàsquet. Els àrbitres han de prendre decisions, com fem els jugadors i els entrenadors. Nosaltres hem guanyat, però no hem jugat el nostre millor partit. Això és la vida i ningú és perfecte”, va analitzar l’entrenador del Barça Lassa.

“Ha sigut un partidàs i una gran victòria”, va resumir Bartomeu, que va bromejar amb Nacho Rodríguez, mànager general de la secció de bàsquet. “Tu no vas guanyar mai l’MVP”, li va dir en plena celebració. El president culer va felicitar Heurtel. “Déu ens ha retornat la cistella de Singleton”, va dir el base francès. La seva actuació va ser decisiva. “L’última jugada era cistella clara, i en la jugada anterior no han xiulat una falta sobre Singleton”, va afegir el director del conjunt culer.

“Aquest equip ha demostrat que no es rendeix mai”, va dir Víctor Claver. Pierre Oriola i Kevin Seraphin van liderar la celebració del Barça Lassa a Madrid. El pivot de Tàrrega, que va pujar a la graderia del WiZink Center per cantar l’himne com un aficionat més, no va tenir la final catalana a Madrid contra el Divina Seguros Joventut que havia somniat, però va poder festejar una victòria sobre l’etern rival. “Volíem reivindicar la feina feta durant tot l’any”, va dir el segon capità del conjunt català.