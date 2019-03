El Fraikin Granollers perd a la pista del Kiel i cau eliminat a Europa (34-28)

El Fraikin Granollers ha quedat eliminat a la fase de grups de la Copa EHF després de caure a la pista del potent Kiel alemany per 34-28. Aquest resultat, sumat al triomf dels danesos del Gog sobre l'Azoty-Pulawy polonès (41-29), significa que el Fraikin ja no pot superar la fase de grups, amb tres derrotes, un empat i un triomf quan falta una jornada.

Era, malgrat tot, un dia especial, pel fet de visitar una de les pistes més famoses de l'handbol europeu, el famós Sparkassen-Arena. El Kiel, gran favorit per guanyar la competició, se n'ha anat al descans guanyant per 7 gols (20-13) gràcies a la bona defensa del porter Landin. A la segona part, però, ha arribat la reacció catalana, amb Figueras i Santos liderant l'atac, i el brasiler Almeida endollat sota els pals, fet que ha permès al Granollers situar-se a dos gols. Però el Kiel continuava per davant gràcies a l'encert de jugadors com Pekeler i Weineck. Antonio Rama ha decidit jugar fort, amb porter-jugador, fet que ha decidit el partit a favor dels alemanys (34-28).