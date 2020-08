Francisco: “El jugador que es relaxi no pujarà a l’avió”

El Girona és a noranta minuts, o a cent vint, de disputar la final del play-off d’ascens a Primera. Abans, però, tocarà fer bo l’avantatge assolit a Montilivi, en què un gol de Cristhian Stuani va decantar la balança. Tocarà patir segur, a Almeria (19 hores, Movistar LaLiga); i els homes de Francisco ho saben. Se suposa que els locals sortiran a per totes, res a veure amb la imatge defensiva que van oferir dijous, on van sortir amb cinc centrals. Caldrà comprovar si José Gomes recupera efectius, després que el coronavirus afectés de ple a una plantilla que s’ha passat tot l’any per sobre a la classificació. Entendre el resultat també és important, en aquest tipus d’eliminatòries. L’1-0 enviaria el partit a la pròrroga i, en cas de no marcar, el Girona no tindrà el recurs dels penals perquè el criteri és el de classificar el millor equip a la Lliga. Ho és l’Almeria, pel seu quart lloc; els gironins van ser cinquens. Un gol a favor, però, obligarà els andalusos a marcar-ne tres; perquè el 2-1 va a favor dels catalans.

La recepta, doncs, no pot ser més clara: oblidar-se del primer partit i buscar la porteria contrària com si res no hagués passat. “Sortirem a fer gol. És un partit nou, el tenim ben preparat, i no ens importa el resultat de l’anada. Haurem de ser ambiciosos, equilibrats i competitius. I, sobretot, ser molt respectuosos. Som un equip molt sacrificat, sabem patir, i el jugador que es relaxi ja sap que no pujarà a l’avió”, diu Francisco, que ha sabut canviar la imatge d’un Girona després d’un curs complicat en què també han passat per la banqueta Unzué, Moreno i Martí. El criteri del tècnic implica prudència, però també confiança màxima en les possibilitats. “El vestidor està llest, l’actitud és magnífica. Surti qui surti ho farà bé; però no és dia de rotacions, jugaran els millors”. L’onze blanc-i-vermell no variarà gaire, tot i el poc temps de recuperació. Francisco va afirmar que “Maffeo i Calavera ja estan disponibles, i em transmeten que volen contribuir”, obrint una petita porta a un canvi al lateral dret, ocupat per Ramalho. Les baixes continuen sent Brian Oliván i Brandon Thomas.

L’efecte Stuani

Dels quatre equips implicats en el play-off d’ascens a Primera, el Girona, l’Almeria, el Saragossa i l’Elx, l’únic que disposa del millor jugador de la categoria és el gironí. Cristhian Stuani, autor de 30 gols aquest curs, i el primer futbolista de la història del club en marcar a Primera, Segona, Play-off a 1A i Copa del Rei (també ho va fer a la Supercopa de Catalunya), és el principal argument per passar l’eliminatòria. “Tenir-lo és un luxe, el compromís en el seu dia a dia és altíssim. No vull situar a ningú per sobre del col·lectiu, però és importantíssim”, afirma Francisco, orgullós de poder disposar d’un talent al qual l’acompanyen Borja García i Samu Saiz. Si els tres s’ajunten, els rivals s’espanten. “Estem a un molt bon nivell, és la línia a seguir. Ens agrada que els mitjapuntes generin perill, però tothom serà important. A l’anada vam saber contrarestar la seva proposta, i la nostra idea és ser mereixedors de passar”, afegeix.

Quin Almeria s’espera l’entrenador del Girona? “Entenem que alguna cosa variarà. Ja teníem treballat el seu sistema i possibles alternatives, no hem deixat res a la improvisació. El més important, però, és que nosaltres sabem què volem fer”. Una altra de les preocupacions és el pobre balanç lluny de Montilivi, en què l’equip té números de descens a Segona B. Aquest any, només tres equips ho han fet pitjor: la Ponferradina, el Racing i el Numància. El balanç és de 16 punts, amb 3 victòries, 7 empats i 11 derrotes. “És impossible que els jugadors estiguin al cent per cent, perquè estem a mitjans d’agost, però ho donarem tot. Això ho podeu tenir clar”, acaba Francisco.