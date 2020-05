Estadis de Segona B per acabar la temporada de Primera

Jugar sense espectadors pot provocar que alguns estadis i camps de futbol debutin a Primera Divisió malgrat que els seus clubs segueixen lluny dels millors. Alguns clubs de Primera han decidit tirar endavant obres als seus estadis i han demanat jugar les últimes jornades de Lliga en altres recintes, aprofitant que l'escenari dels partits no els afecta ara que no es poden ingressar diners per entrades.

Així, el Llevant ha anunciat aquest dimecres que ha sol·licitat a la Lliga una autorització per jugar els sis partits que li queden com a local a l'Estadi Olímpic Camilo Cano de la Nucia (Alacant), ja que el Ciutat de València està en obres. El Llevant, segons ha explicat en un comunicat, ha rebut de la Lliga "el vistiplau per fer una auditoria a aquesta instal·lació", amb un terreny de joc de gespa natural i una dimensió de 105 per 68 metres. El petit estadi, on juga el club local, aquest any a Segona B, té una pista d'atletisme i va ser inaugurat l'agost del 2019.

Els rivals dels sis partits que el Llevant jugarà com a local a la Nucia són el Sevilla FC, l'Atlètic de Madrid, el Reial Betis, la Reial Societat, l'Athletic Club i el Getafe CF. El Llevant, d'aquesta manera, manté en marxa les obres al Ciutat de València, en les quals té previst substituir la coberta durant l'estiu, i compta tenir el camp a punt per a l'arrencada de la temporada 2020-21.

El Reial Madrid també vol acabar la temporada lluny del Santiago Bernabéu, també en obres, i celebrar els seus partits a l'estadi Alfredo Di Stéfano de la ciutat esportiva, on sol jugar el Madrid Castella, el seu filial. El Sevilla i l'Osasuna també fan obres aquests dies al seu estadi, tot i que tots dos, ara mateix, creuen que poden acabar la temporada a casa seva.