Futbol modern amb un sistema de Copa d’altres èpoques

Dins del Barça, com passa a la major part de clubs de Primera Divisió, inclosos l’Espanyol i el Girona, es defensa que, malgrat el caràcter polèmic de Javier Tebas, no hi ha punt de comparació entre treballar amb la Lliga de Futbol Professional (LFP) i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). “No hi ha res a fer, primer cal que s’arribi a una solució per als seus problemes i després cal paciència”, es diu des del Camp Nou sobre una federació que, en condició d’organitzadora de la Copa del Rei de futbol, haurà de decidir en els pròxims dies la data i l’hora de la final. De moment, aquest dilluns hi ha una reunió en què ja es parlarà del tema, però no es decidirà res: la reunió en què s’ha de parlar de la final està programada per més endavant.

El Barça ja ha deixat clar que jugar a Sevilla, tal com volia el seu rival, no és una opció. I com que els finalistes poden negar-se a acceptar les opcions proposades pels altres, sembla que la final hauria de jugar-se al Wanda Metropolitano, el flamant estadi de l’Atlètic de Madrid. Ahir, de fet, el seu president, Enrique Cerezo, va dir que el seu club estaria “orgullosíssim” de cedir el seu estadi. “Sempre que la Federació vulgui i li interessi. Estem a disposició de la Federació Espanyola de Futbol, i si considera que on s’ha de jugar la final d’aquesta magnífica Copa és el nostre estadi, estaríem molt orgullosos i contents”. Al Barça, però, prefereixen ser prudents, ja que cal trobar un encaix en el calendari. “Fa mesos que sabem que hi hauria aquest problema”, es queixen al club blaugrana, ja que quan la RFEF va fixar el cap de setmana per a la final en el 21 d’abril, el Barça va adonar-se que seria just abans de les semifinals de Champions. El club blaugrana, però, optarà oficialment per no emetre cap queixa i es limitarà a assistir a les reunions per aconseguir la millor solució. I és que, per jugar al Wanda, caldrà ajornar el partit que els matalassers juguen aquell cap de setmana contra el Betis. El club madrileny, però, podria jugar la setmana següent semifinals d’Europa League, fet que deixa poques dates. Tot sembla indicar que, si el Wanda acull la final, l’enfrontament entre matalassers i bètics es disputaria el dimecres 9 de maig, el mateix dia que els finalistes Barça i Sevilla jugarien els respectius partits ajornats de Lliga del cap de setmana de la final de Copa del 21 d’abril.

Les altres Copes

La Copa espanyola és de les poques Copes de les grans lligues sense un escenari fix. La competició més antiga del món, la Copa anglesa, sempre juga la final a l’estadi de Wembley, a Londres, propietat de la Federació. La Copa alemanya, que va fer seu el sistema de competició dels britànics, amb eliminatòria a un únic partit, sempre juga la seva final a l’Estadi Olímpic de Berlín, propietat del govern regional berlinès i casa de l’Hertha, equip de Primera. A Escòcia, la segona Copa més vella del món juga les finals a Hampden Park, a Glasgow, estadi curiosament propietat d’un club de quarta, el Queen’s Park, tot i que és el quarter general de la Federació de futbol. A França tampoc tenen aquest problema, ja que sempre es juga la final a l’estadi de França de Saint-Denis, propietat de la Federació.

Un dels països on fins fa poc no hi havia un estadi designat per ser sempre seu de la final és Itàlia, on han anat canviant el format de la Copa, protegint els interessos dels equips grans, que juguen sempre a casa contra clubs d’inferior categoria i no juguen anada i tornada fins a les semifinals. El 2008, la Federació Italiana va decidir abandonar el sistema que haien fet servir fins llavors, en què la final es jugava amb partit d’anada i tornada, i va designar l’Estadi Olímpic de Roma, propietat del Comitè Olímpic Italià i feu del Roma i el Lazio, com a seu de les finals. A Portugal, des de els anys 40, la tradició és jugar la final de Copa en un estadi petit, l’Estadi Nacional de Jambor, a Lisboa, on no juga cap club. On el sistema de Copa és com l’espanyol, sense estadi definit fins que no se saben els finalistes, és a Grècia i a Turquia. A Espanya, cada temporada es viu el mateix debat. En part perquè els estadis de Madrid són propietat dels clubs.